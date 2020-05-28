«Газпром» признал проблемы с Чаяндинским месторождением 

Чаяндинское месторождение, как сообщал «Рамблер», находится в Якутии. «Газпром» поставляет газ из него в газопровод «Сила Сибири», а по нему — на Дальний Восток России и в Китай. Первый участок «Силы Сибири» был запущен в эксплуатацию в декабре 2019 года. В 2022-м «Газпром» планирует запустить второй участок и поставлять по нему газ от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского.

В начале мая средства массовой информации сообщили, что на Чаяндинском месторождении взбунтовались рабочие. В неформальной беседе Филиппов подтвердил наличие там проблем.

По его словам, решение о старте работ не было взвешенным, потому что месторождение не было готово к разработке — находилось на стадии разведки, а работы по геологоразведке почти нигде не были запущены.