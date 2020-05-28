«Газпром» признал проблемы с Чаяндинским месторождением 

Проблемы с Чаяндинским месторождением есть. Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявил заместитель начальника 307-го департамента компании «Газпром» Андрей Филиппов.
Чаяндинское месторождение, как сообщал «Рамблер», находится в Якутии. «Газпром» поставляет газ из него в газопровод «Сила Сибири», а по нему — на Дальний Восток России и в Китай. Первый участок «Силы Сибири» был запущен в эксплуатацию в декабре 2019 года. В 2022-м «Газпром» планирует запустить второй участок и поставлять по нему газ от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского.
В начале мая средства массовой информации сообщили, что на Чаяндинском месторождении взбунтовались рабочие. В неформальной беседе Филиппов подтвердил наличие там проблем.
По его словам, решение о старте работ не было взвешенным, потому что месторождение не было готово к разработке — находилось на стадии разведки, а работы по геологоразведке почти нигде не были запущены.
«Проект требует корректировок», — уверен Филиппов, в то время как в пресс-службе «Газпрома» «Ленте.ру» заявили, что у «Силы Сибири» нет проблем.