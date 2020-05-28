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В банке БРИКС избрали нового президента 

Rambler News Service 1 час назад
В банке БРИКС избрали нового президента
Фото: Twitter
Совет управляющих Нового банка развития (НБР), созданного странами БРИКС, под председательством управляющего от России министра финансов Антона Силуанова избрал новым президентом кандидата от Бразилии Маркоса Прадо Троихо, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Уточняется, что он вступит в должность 7 июля.
«Совет управляющих НБР единогласно избрал президентом НБР кандидата от Бразилии г-на Маркоса Прадо Троихо, официально вступающего в должность 7 июля текущего года», — говорится в сообщении.
Согласно существующему порядку ротаций в НБР, новый президент избирается сроком на 5 лет.
Как рассказали в ведомстве, до своего назначения Маркос Троихо занимал должность замминистра экономики Бразилии и спецсекретаря по внешней торговле и международным делам.
Также на протяжении длительного времени он предметно занимался вопросами многостороннего финансового-экономического сотрудничества, в том числе проблематикой БРИКС.
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Комментарии
Компании , Антон Силуанов , БРИКС , Минфин
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