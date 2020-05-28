В банке БРИКС избрали нового президента 

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Совет управляющих Нового банка развития (НБР), созданного странами БРИКС , под председательством управляющего от России министра финансов Антона Силуанова избрал новым президентом кандидата от Бразилии Маркоса Прадо Троихо, сообщила пресс-служба российского Минфина

Уточняется, что он вступит в должность 7 июля.

«Совет управляющих НБР единогласно избрал президентом НБР кандидата от Бразилии г-на Маркоса Прадо Троихо, официально вступающего в должность 7 июля текущего года», — говорится в сообщении.

Согласно существующему порядку ротаций в НБР, новый президент избирается сроком на 5 лет.

Как рассказали в ведомстве, до своего назначения Маркос Троихо занимал должность замминистра экономики Бразилии и спецсекретаря по внешней торговле и международным делам.

Также на протяжении длительного времени он предметно занимался вопросами многостороннего финансового-экономического сотрудничества, в том числе проблематикой БРИКС.