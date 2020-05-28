Компания «Газпром» понесла миллиардные потери из-за проблем с Чаяндинским месторождением, и ее топ-менеджеры попытались скрыть это от правительства. Об этом сообщает «Лента.ру».

В декабре 2019 года, как сообщал «Рамблер», «Газпром» запустил в эксплуатацию первый участок газопровода «Сила Сибири». По нему компания поставляет газ с Чаяндинского месторождения в Якутии на Дальний Восток России и в Китай.

По информации «Ленты.ру», при освоении Чаяндинского месторождения были допущены ошибки, в том числе такие, что могут повлечь срыв многомиллиардного контракта с Китаем.

Инженеры уведомили об этом руководство «Газпрома», и то созвало комиссию для разбора ошибок. Ее главой был назначен заместитель руководителя 307 департамента «Газпрома» Андрей Филиппов . Он приказал инженерам написать отписку — обновленный и противоречащий изначальному план освоения Чаяндинского месторождения.