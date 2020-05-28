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Утечки данных на самоизоляции участились в пять раз 

Вечерняя Москва 1 час назад
Утечки данных на самоизоляции участились в пять раз
Фото: Кадр из фильма «Джейсон Борн»
Количество происшествий, связанных с нарушениями безопасности при работе с информационными системами, в период самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции, выросло почти в пять раз.
Как показал опрос компании Zecurion, чаще всего системы безопасности фиксируют перенос документов во внешние локации. Это происходит потому, что на самоизоляции многие сотрудники работают из дома, получая доступ к своему рабочему компьютеру, а через него — к корпоративным системам.
После этого файлы перемещают на личные гаджеты, но это является нарушением политики безопасности.
К росту числа инцидентов ведет также отсутствие камер видеонаблюдения и коллег, снижение лояльности к работодателю и неуверенность в завтрашнем дне.
Кроме того, активность проявляют злоумышленники при вербовке инсайдеров, учитывая их желание заработать на фоне сокращающихся доходов, пишут «Известия».
Ранее эксперт рассказал, что делать при утечке персональных данных.
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Комментарии
Компании , газета "Известия"
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