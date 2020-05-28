Утечки данных на самоизоляции участились в пять раз 

Количество происшествий, связанных с нарушениями безопасности при работе с информационными системами, в период самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции, выросло почти в пять раз.

Как показал опрос компании Zecurion, чаще всего системы безопасности фиксируют перенос документов во внешние локации. Это происходит потому, что на самоизоляции многие сотрудники работают из дома, получая доступ к своему рабочему компьютеру, а через него — к корпоративным системам.

После этого файлы перемещают на личные гаджеты, но это является нарушением политики безопасности.

К росту числа инцидентов ведет также отсутствие камер видеонаблюдения и коллег, снижение лояльности к работодателю и неуверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, активность проявляют злоумышленники при вербовке инсайдеров, учитывая их желание заработать на фоне сокращающихся доходов, пишут «Известия».

Ранее эксперт рассказал, что делать при утечке персональных данных.