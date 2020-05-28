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Экономисты подсчитали выгоду компаний от перевода сотрудников на удалёнку 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Подсчитана выгода компаний от перехода на удаленку
Фото: pixabay.com
Перевод сотрудников на работу из дома может сэкономить компаниям 15–35% их бюджета, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
При подсчётах специалисты учли затраты на арену офисов, оплату труда охранников, платежи за коммунальные услуги. На этом можно сберечь 20–22% бюджета, считает эксперт.
На организацию рабочего места офисного служащего может потребоваться до 500 тысяч рублей, в зависимости от того, какой техникой и программным обеспечением пользуются в компании, добавил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Работа в коворкингах или смарт-офисах может сократить расходы бизнеса на 20%, пишут «Известия».
Между тем эксперты полагают, что далеко не все российские компании могут отказаться от офисов по разным причинам. Первая — это недостаточная цифровизация бизнеса и низкий уровень трекинга (контроля) сотрудников, полагает эксперт РАНХиГС Стелла Святская. Кроме того, играет роль и возраст работников: если миллениалы ищут работодателей, дающих им больше свободы, то люди старше сорока лет зачастую тяготеют к стабильности и страшатся «новых вызовов».
Как писал NEWS.ru ранее, опыт удалённой работы будет удобен и востребован для работников и после пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин. Президент также отметил, что данный опыт обязательно нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
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Комментарии
Компании , Павел Сигал , Владимир Путин , РАНХиГС , газета "Известия"
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