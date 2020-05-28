Подсчитана выгода компаний от перехода на удаленку

Перевод сотрудников на работу из дома может сэкономить компаниям 15–35% их бюджета, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

При подсчётах специалисты учли затраты на арену офисов, оплату труда охранников, платежи за коммунальные услуги. На этом можно сберечь 20–22% бюджета, считает эксперт.

На организацию рабочего места офисного служащего может потребоваться до 500 тысяч рублей, в зависимости от того, какой техникой и программным обеспечением пользуются в компании, добавил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Работа в коворкингах или смарт-офисах может сократить расходы бизнеса на 20%, пишут «Известия».

Между тем эксперты полагают, что далеко не все российские компании могут отказаться от офисов по разным причинам. Первая — это недостаточная цифровизация бизнеса и низкий уровень трекинга (контроля) сотрудников, полагает эксперт РАНХиГС Стелла Святская. Кроме того, играет роль и возраст работников: если миллениалы ищут работодателей, дающих им больше свободы, то люди старше сорока лет зачастую тяготеют к стабильности и страшатся «новых вызовов».