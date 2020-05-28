EasyJet сократит 30% персонала

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Один из крупнейших европейских лоукостеров, авиакомпания EasyJet объявила об увольнении 30% своего персонала на фоне сокращения рынка авиаперевозок из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте перевозчика.

"С целью реструктуризации нашего бизнеса EasyJet вскоре запустит процесс консультаций с сотрудниками по вопросу сокращения численности персонала на 30%", — говорится в сообщении.

Помимо увольнений, будут также приняты меры по сокращению воздушного флота, оптимизации сети и повышению производительности сотрудников.

"Мы понимаем, что это очень трудные времена, и нам приходится принимать сложные решения, которые повлияют на наших сотрудников, но мы хотим сохранить как можно больше рабочих мест в долгосрочной перспективе", — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора EasyJet Йохана Лундгрена.

Он добавил, что возврат к показателям до пандемии в компании ожидают не раньше, чем в 2023 году.

Ранее о сокращении значительной части персонала и воздушного флота объявили несколько авиаперевозчиков, среди которых бельгийская Brussels Airlines, финская Finnair и ведущий перевозчик скандинавских стран SAS.