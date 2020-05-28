Nissan закрывает производство в Барселоне 

Японский автоконцерн Nissan принял решение о закрытии своего завода в Барселоне.

Как сообщает телеканал TV3, президент Nissan Europa Джанлука де Фиччи сообщил об этом решении профсоюзам и правительству Испании. "Это новость, которую мы ждали, но это большой удар", — заявила представитель департамента по делам бизнеса правительства Каталонии Анхельс Чакон.

"Мы сожалеем о решении Nissan не только уйти из Испании, но и уйти из Европы. Мы не будем сидеть сложа руки и продолжим искать формулы, чтобы сохранить рабочие места", — заявила в интервью радиостанции RNE министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

В 2019 году производство Nissan в Каталонии составило всего около 30% от максимальных мощностей. Ситуация ухудшилась в связи с пандемией COVID-19, из-за которой завод в середине марта временно приостановил свою деятельность до апреля. В начале мая сотрудники начали бессрочную забастовку, требуя от руководства определиться с будущим завода.

Закрытие обойдется концерну в 1 миллиард евро, около трех тысяч человек останутся без работы.