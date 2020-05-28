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Nissan закрывает производство в Барселоне 

Прайм 1 час назад
Nissan закрывает производство в Барселоне
Фото: Reuters
Японский автоконцерн Nissan принял решение о закрытии своего завода в Барселоне.
Как сообщает телеканал TV3, президент Nissan Europa Джанлука де Фиччи сообщил об этом решении профсоюзам и правительству Испании. "Это новость, которую мы ждали, но это большой удар", — заявила представитель департамента по делам бизнеса правительства Каталонии Анхельс Чакон.
"Мы сожалеем о решении Nissan не только уйти из Испании, но и уйти из Европы. Мы не будем сидеть сложа руки и продолжим искать формулы, чтобы сохранить рабочие места", — заявила в интервью радиостанции RNE министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.
В 2019 году производство Nissan в Каталонии составило всего около 30% от максимальных мощностей. Ситуация ухудшилась в связи с пандемией COVID-19, из-за которой завод в середине марта временно приостановил свою деятельность до апреля. В начале мая сотрудники начали бессрочную забастовку, требуя от руководства определиться с будущим завода.
Закрытие обойдется концерну в 1 миллиард евро, около трех тысяч человек останутся без работы.
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