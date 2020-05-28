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"Роснефть" консолидирует шельфовые активы в единый холдинг, в частности процесс запущен по таким компаниям, как ООО "Роснефть-Сахалин", ООО "РН-Шельф-Арктика", АО "РН-Шельф-Дальний Восток", следует из заявления представителя компании.

Согласно материалам компании, "Роснефть" в первом квартале снизила долю прямого владения в своих "дочках" ООО "Роснефть-Сахалин", ООО "РН-Шельф-Арктика", АО "РН-Шельф-Дальний Восток".

Предстатель "Роснефти" пояснил РИА Новости, что в настоящее время компания ведет процесс консолидации шельфовых активов в рамках формирования субхолдинга по направлению "Разведка и добыча".

"Переход на холдинговую структуру управления — одна из целей реализации стратегии "Роснефть 2022". В настоящее время компания ведет процесс формирования субхолдинга по направлению "Разведка и добыча". В рамках данной инициативы идет консолидация профильных активов, в том числе предприятий шельфового блока. Холдинговая структура позволит компании повысить эффективность бизнеса, а также качество и оперативность управления структурными подразделениями", — сказал он.

Примечательно, что также в первом квартале "Роснефть" перевела свою "дочку" "РН Холдинг" из Тюмени в Москву.