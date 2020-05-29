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Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии 

ТАСС и ещё 1 36 минут назад
Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии
Фото: РИА Новости
Сбербанк открывает офис своей торговой компании в кантоне Цуг, Швейцария. Торговая компания Sber Trading Swiss AG станет международным дополнением к уже существующей торгово-сырьевой инфраструктуре группы Сбербанк, следует из пресс-релиза кредитной организации.
"Открытие собственного сырьевого трейдера — это выход на новый уровень в торговле сырьевыми товарами на мировом рынке. Мы рассчитываем, что Sber Trading Swiss AG укрепит нашу позицию как одного из крупнейших операторов — провайдеров решений для клиентов в международной и локальной торговле сырьевыми товарами, структурному финансированию и стратегическому хеджированию. Компания будет фокусироваться на операциях с сырьевыми товарами на международных рынках — нефти и нефтепродуктов, угля, металлов, насыпных и сельскохозяйственных товаров. Работать мы планируем в первую очередь с клиентами банка, производителями и переработчиками сырья в России и СНГ, а первые сделки проведем уже в III квартале этого года", — сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.
Отмечается, что плановое открытие офиса стало международным дополнением к существующей российской торговой инфраструктуре Сбербанка по драгоценным металлам, а также локальным операциям с сырьевыми продуктами в рамках компании "ООО СБ Сырьевой трейдинг".
Генеральным директором компании назначен Денис Лунин, ранее занимавшийся развитием товарно-сырьевого бизнеса и бизнесов с фиксированной доходностью в ряде российских и международных банков.
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Комментарии
Компании , Анатолий Попов , Сбербанк России
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