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Лидер по запасам нефти стал продавать ее через таинственную компанию 

Lenta.ru 34 минуты назад
Венесуэла продает нефть через таинственную компанию
Фото: Reuters
Находящаяся под американскими санкциями Венесуэла начала продавать свою нефть через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo, о которой традиционные игроки рынка ничего не знают, сообщает Bloomberg.
Впервые о подозрительном нефтяном трейдере стали говорить в конце прошлого года. К настоящему времени компания стала одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, у нее контракты на 32 миллиона баррелей.
Южноамериканская республика является мировым лидером по разведанным запасам нефти, но не может торговать ей свободно из-за политики США. Вашингтон последовательно лишает страну нефтяных доходов, чтобы оказать давление на правительство Николаса Мадуро и добиться его свержения.
Власти Венесуэлы ищут способы обойти ограничения. Источники агентства утверждают, что деятельность Libre Abordo заинтересовало министерство финансов США и Федеральное бюро расследований.
Сама компания ответила, что ей неизвестно о расследовании, которое ведется в США, а поставки нефти проводятся в обмен на гуманитарную помощь, поэтому санкции не должны коснуться ее деятельности.
Тем не менее структура трейдера выглядит максимально загадочной. Его единственным управляющим и одновременно директором является 23-летняя Ольга Мария Зепеда Эспарза. Кроме нее, у компании есть еще один акционер, а больше представлять Libre Abordo не имеет права никто. Никакой информации о карьере и образовании Зепеды нет, известно только, что в 15 лет она закончила младшие классы по правительственной программе обучения для взрослых.
Как показывают копии контрактов, в обмен на поставки кукурузы и цистерн для воды компания получила нефти стоимостью порядка 300 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Венесуэла подала в суд на Банк Англии с требованием вернуть хранящуюся там часть венесуэльского золотого запаса стоимостью порядка миллиарда долларов. Лондон отказывается передать золото поскольку не признает легитимность правительства Мадуро.
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Комментарии
Компании , Экономика , Николас Мадуро , ФБР , Казначейство США , Bloomberg
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