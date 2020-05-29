Венесуэла продает нефть через таинственную компанию

Находящаяся под американскими санкциями Венесуэла начала продавать свою нефть через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo, о которой традиционные игроки рынка ничего не знают, сообщает Bloomberg.

Впервые о подозрительном нефтяном трейдере стали говорить в конце прошлого года. К настоящему времени компания стала одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, у нее контракты на 32 миллиона баррелей.

Южноамериканская республика является мировым лидером по разведанным запасам нефти, но не может торговать ей свободно из-за политики США. Вашингтон последовательно лишает страну нефтяных доходов, чтобы оказать давление на правительство Николаса Мадуро и добиться его свержения.

Сама компания ответила, что ей неизвестно о расследовании, которое ведется в США, а поставки нефти проводятся в обмен на гуманитарную помощь, поэтому санкции не должны коснуться ее деятельности.

Тем не менее структура трейдера выглядит максимально загадочной. Его единственным управляющим и одновременно директором является 23-летняя Ольга Мария Зепеда Эспарза. Кроме нее, у компании есть еще один акционер, а больше представлять Libre Abordo не имеет права никто. Никакой информации о карьере и образовании Зепеды нет, известно только, что в 15 лет она закончила младшие классы по правительственной программе обучения для взрослых.

Как показывают копии контрактов, в обмен на поставки кукурузы и цистерн для воды компания получила нефти стоимостью порядка 300 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Венесуэла подала в суд на Банк Англии с требованием вернуть хранящуюся там часть венесуэльского золотого запаса стоимостью порядка миллиарда долларов. Лондон отказывается передать золото поскольку не признает легитимность правительства Мадуро.