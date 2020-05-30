Капитализация Zoom в 55 раз превысила годовую выручку

На торгах в пятницу, 29 мая, стоимость акций Zoom Video Communications Inc на бирже Nasdaq выросла на 9,7%, после чего рыночная капитализация компании впервые превысила отметку в $50 млрд

Bloomberg отмечает, что за последние несколько месяцев сервис видеоконференций подорожал на 160%. Ещё в начале 2020 года стоимость Zoom не превышала $20 млрд

Агентство указывает, что теперь IT-компания стоит дороже, чем американский производитель тракторов Deere & Co и фармацевтический гигант Biogen Inc вместе взятые. При этом капитализация Zoom в 55 раз превышает её ожидаемую годовую выручку, хотя для IT-компаний из индекса S&P 500 этот показатель в среднем равен 7, пишет Bloomberg.

Состояние Эрика Юаня, являющегося основателем и генеральным директором Zoom, в пятницу выросло более чем на $800 млн и достигло $9,3 млрд

По мнению аналитиков, резкий скачок на торгах 29 мая связан с позитивными ожиданиями инвесторов, которые рассчитывают на долгосрочный рост доходов компании на фоне пандемии коронавируса.

Сервис для видеоконференций Zoom стал чрезвычайно популярен весной 2020 года, когда множество людей по всему миру были вынуждены перейти на удалённый режим работы или обучения. В начале апреля разработчики сервиса заявляли, что всего за несколько месяцев их аудитория выросла более чем в 20 раз.

Позже в сеть утекли тысячи записей звонков в Zoom. Среди них были записи личных разговоров и сеансов с психотерапевтами, а в некоторых беседах люди озвучивали номера телефонов и даже финансовые сведения. В Zoom признали, что приложение недостаточно безопасно, однако это не отпугнуло пользователей.