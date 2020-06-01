Российские миллиардеры потеряли почти $31,5 млрд

Леонид Михельсон и Совокупное состояние богатейших россиян за январь-май 2020 года снизилось на 31,48 миллиарда долларов; больше всех потеряли совладелец "Новатэка" Геннадий Тимченко , владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" , подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.

Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года выросло на 317 миллионов долларов — до 28,4 миллиарда. Таким образом, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал, однако, с начала года сократился на 5,74 миллиарда долларов — до 18,8 миллиарда долларов.

На третьем месте по итогам первых пяти месяцев года основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его богатство сократилось за январь-май на 3,11 миллиарда долларов, до 18,3 миллиарда долларов.

Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов . Его капитал снизился на 2,45 миллиарда долларов — до 17,5 миллиарда. На пятом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов . Его состояние с начала года упало на 4,79 миллиарда долларов — до 17,5 миллиарда долларов.

Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI Геннадий Тимченко, который за январь-май потерял 5,27 миллиарда долларов, и его состояние составило 12,9 миллиарда долларов.