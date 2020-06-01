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Российские миллиардеры с начала года потеряли почти $31,5 млрд 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Российские миллиардеры потеряли почти $31,5 млрд
Фото: ТАСС
Совокупное состояние богатейших россиян за январь-май 2020 года снизилось на 31,48 миллиарда долларов; больше всех потеряли совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.
Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года выросло на 317 миллионов долларов — до 28,4 миллиарда. Таким образом, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал, однако, с начала года сократился на 5,74 миллиарда долларов — до 18,8 миллиарда долларов.
На третьем месте по итогам первых пяти месяцев года основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — его богатство сократилось за январь-май на 3,11 миллиарда долларов, до 18,3 миллиарда долларов.
Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его капитал снизился на 2,45 миллиарда долларов — до 17,5 миллиарда. На пятом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние с начала года упало на 4,79 миллиарда долларов — до 17,5 миллиарда долларов.
На шестом месте рейтинга Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — его состояние выросло на 570 миллионов долларов, до 17,2 миллиарда. Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz): его богатство составило 15,2 миллиарда долларов, снизившись на 1,19 миллиарда долларов. Восьмое место досталось бенефициару "Еврохима" и СУЭК Андрею Мельниченко, чье состояние сократилось на 528 миллионов долларов — до 14,8 миллиарда долларов. На девятом месте основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг — его состояние сократилось на 897 миллионов долларов, до 13,9 миллиарда долларов.
Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI Геннадий Тимченко, который за январь-май потерял 5,27 миллиарда долларов, и его состояние составило 12,9 миллиарда долларов.
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Комментарии 6
Компании , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Алексей Мордашов , Геннадий Тимченко , Алишер Усманов , Виктор Вексельберг , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Андрей Мельниченко , Роман Абрамович , Мегафон , Сибур , СУЭК , Евраз , Еврохим , Металлоинвест , Лукойл , Новатэк , Ренова , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , РИА Новости , Bloomberg
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