Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.72
$
69.30
77.60
77.10
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
38.56
–0.10 Золото
1737.31
+0.01 РТС
1269.96
+0.65
Динамика валют
EUR / USD
02.06
1.1134
+0.0220
18.05
1.0914
29.05
21.05
07.05

Мантуров рассказал о запасах ритейлеров на месяцы вперед 

Rambler News Service и ещё 6 54 минуты назад
Мантуров рассказал о запасах товаров в магазинах
Фото: РИА Новости
Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей по некоторым позициям сформированы на два-четыре месяца вперед, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на фоне снижения потребительского спроса эти запасы будут сокращаться постепенно.
«Сейчас мы ежедневно сводим данные в нашем информационном центре, понимаем, на сколько компании обеспечены запасами — по некоторым позициям это от двух до четырех месяцев, то есть коллеги даже чуть-чуть перестарались — речь идет о товарах длительного хранения», — сказал Мантуров.
По словам министра, постоянно пополняются также запасы товаров с меньшим сроком хранения, например, мясной продукции и овощей.
Глава Минпромторга напомнил, что в середине марта в течение 10 дней граждане активно скупали продукты питания, однако, подчеркнул Мантуров, система торговли выдержала это испытание.
«Если мы изначально предполагали, что традиционные складские запасы в логистических центрах будут обеспечены на 21 день и этого хватит, то эти 21 день улетучились практически за два дня, поэтому мы тут же перешли на формат 60-дневных запасов», — рассказал министр.
Мантуров указал, что поддержание подобного уровня запасов (на 2-4 месяца) отвлекает оборотные средства компании. При этом количество визитов покупателей в магазины значительно снизилось по сравнению с мартом, когда наблюдался ажиотажный спрос, но вырос средний чек покупок.
«То есть, человек приходит в магазин реже, но покупает больше, чем в то же время в прошлом году. Но мы исходим их того, что сформированные запасы будут постепенно снижаться, и мы вернемся к традиционной практике, которая была до этого», — заявил глава Минпромторга.
Он отметил, что рассчитывает на это, но пока запасы будут снижаться постепенно.
Видео дня. Государство начало выплачивать деньги на детей
Rambler News Service: последние новости
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца «Авито» и ЦИАН могут подключить к идентификации через портал госуслуг «Авито» и ЦИАН могут подключить к идентификации через портал госуслуг IKEA объяснила разницу цен на товары в России и на Украине IKEA объяснила разницу цен на товары в России и на Украине
Комментарии
Компании , Денис Мантуров , Минпромторг , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
Европа отказала «Северным потокам»
Европа отказала «Северным потокам»
«Пошли вы оба»: Маск попал в новый скандал
«Пошли вы оба»: Маск попал в новый скандал
Оператор «Севпотока-2» отреагировал на угрозы США
Оператор «Севпотока-2» отреагировал на угрозы США
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Российская нефть побила новый рекорд
00:25
Российская нефть побила новый рекорд
Рынки Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение