Мантуров рассказал о запасах товаров в магазинах

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Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей по некоторым позициям сформированы на два-четыре месяца вперед, заявил «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров . По его словам, на фоне снижения потребительского спроса эти запасы будут сокращаться постепенно.

«Сейчас мы ежедневно сводим данные в нашем информационном центре, понимаем, на сколько компании обеспечены запасами — по некоторым позициям это от двух до четырех месяцев, то есть коллеги даже чуть-чуть перестарались — речь идет о товарах длительного хранения», — сказал Мантуров.

По словам министра, постоянно пополняются также запасы товаров с меньшим сроком хранения, например, мясной продукции и овощей.

Глава Минпромторга напомнил, что в середине марта в течение 10 дней граждане активно скупали продукты питания, однако, подчеркнул Мантуров, система торговли выдержала это испытание.

«Если мы изначально предполагали, что традиционные складские запасы в логистических центрах будут обеспечены на 21 день и этого хватит, то эти 21 день улетучились практически за два дня, поэтому мы тут же перешли на формат 60-дневных запасов», — рассказал министр.

Мантуров указал, что поддержание подобного уровня запасов (на 2-4 месяца) отвлекает оборотные средства компании. При этом количество визитов покупателей в магазины значительно снизилось по сравнению с мартом, когда наблюдался ажиотажный спрос, но вырос средний чек покупок.

«То есть, человек приходит в магазин реже, но покупает больше, чем в то же время в прошлом году. Но мы исходим их того, что сформированные запасы будут постепенно снижаться, и мы вернемся к традиционной практике, которая была до этого», — заявил глава Минпромторга.

Он отметил, что рассчитывает на это, но пока запасы будут снижаться постепенно.