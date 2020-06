Выручку Dell поддержат продажи офисной техники 

Чистая прибыль Dell Technologies, как и ряд других финансовых показателей, опубликованных в квартальном отчете, оказались выше прогнозов.

Компания сообщила о прибыли на акцию в размере $1,34, что значительно (на 32%) выше консенсус-прогноза в 95 центов на акцию, доходы составили $21,95 млрд, что также лучше ожиданий рынка в $20,8 млрд

Поддерживать выручку будут высокие темпы продаж ноутбуков, дисплеев, компьютерных мышей и офисной техники. Продажам удалось вырасти из-за спроса на оборудование для работы из дома, также используемое для обучения и игр. Многие работодатели, например компании Twitter Inc. (TWTR), Facebook Inc. (FB), Alphabet Inc. (GOOGL) и Visa Inc. (V) и др. не спешат отправлять сотрудников обратно в офис.