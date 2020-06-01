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Выручку Dell поддержат продажи офисной техники 

Прайм 2 часа назад
Выручку Dell поддержат продажи офисной техники
Фото: globallookpress.com
Чистая прибыль Dell Technologies, как и ряд других финансовых показателей, опубликованных в квартальном отчете, оказались выше прогнозов.
Компания сообщила о прибыли на акцию в размере $1,34, что значительно (на 32%) выше консенсус-прогноза в 95 центов на акцию, доходы составили $21,95 млрд, что также лучше ожиданий рынка в $20,8 млрд
Поддерживать выручку будут высокие темпы продаж ноутбуков, дисплеев, компьютерных мышей и офисной техники. Продажам удалось вырасти из-за спроса на оборудование для работы из дома, также используемое для обучения и игр. Многие работодатели, например компании Twitter Inc. (TWTR), Facebook Inc. (FB), Alphabet Inc. (GOOGL) и Visa Inc. (V) и др. не спешат отправлять сотрудников обратно в офис.
За время пребывания Дональда Трампа на посту президента Dell снизила зависимость от цепочки поставок компонентов из Китая там, где это было возможно, чтобы избежать наихудших последствий торговой войны с США. Это решение, похоже, было оправданным, так как результаты Dell оказались впечатляющими на фоне основного конкурента, HP Inc. (HPQ), который днем ранее сообщил о сокращении выручки более чем на 11% до $12,47 млрд и чистой прибыли на 2,3% г/г, до $764 млн в последнем отчетном квартале. Факторы неопределенности в связи с глобальным ограничением экономической активности продолжают значительно давить на HP. Это выразилось в отзыве прогноза по выручке на текущий квартал и по остальным финансовым показателям по итогам года.
В следующем отчете, который отразит кризисные явления, связанные с коронавирусом в наибольшей степени, прибыль Dell может незначительно упасть до $1,22/акцию, но выручка благодаря новой волне цифровизации в мире и сопровождающему её спросу на компьютерную технику останется, вероятно, почти неизменной по итогам текущего квартала.
Ранее на стоимость акций оказывала давление высокая долговая нагрузка. В вышедшем отчете указывается, что Dell погасила долг в размере $5,4 млрд в первом финансовом квартале, оставшийся долг — $48,4 млрд
Акции Dell Technologies (DELL) продемонстрировали гэп на открытии торговой сессии в Нью-Йорке, цена выросла более чем на 6%, оправдывая хорошую отчетность. Ближайшей целью станет 11-процентный рост до максимумов текущего года, $53,59/акцию.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Visa , Alphabet
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