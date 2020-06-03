В 2020 году 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них — представители fashion-сегмента, пишут "Известия" со ссылкой на данные консалтинговой компании "Магазин магазинов" на основе опроса ритейлеров. Лишь 18% ритейлеров не собираются закрывать свои магазины, 17% не приняли окончательного решения. В 2019 году доля ритейлеров всех профилей, закрывавших торговые точки, составила 20%, рассказала ведущий аналитик компании Ярослава Шилова.

Тенденцию подтвердили другие участники рынка торговой недвижимости. Пандемия привела к сбою поставок товаров, простою фабрик в разных странах, закрытию границ, магазинов и ТЦ, падению реального платежеспособного спроса населения. В итоге, товарооборот основной массы торговых точек, особенно fashion-сегмента, уже несколько месяцев нулевой, объяснил генеральный директор S. A. Ricci Александр Морозов

"Многие ритейлеры будут вынуждены закрывать магазины. Несетевые операторы сейчас испытывают наибольшие финансовые трудности, и, вероятно, часть из них полностью уйдет с рынка. Сети же будут оптимизировать свой бизнес, закрывая самые проблемные точки", — считает аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

Сети всегда ведут внутреннюю оптимизацию — закрывают малоэффективные магазины, открывают новые, и так далее. Нет ничего удивительного в том, что в кризисы этот процесс ускоряется, подчеркнул управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский

В международной компании Knight Frank также сообщили "Известиям", что большинство ритейлеров намерены оптимизировать свои площади. Однако в реальности фактическая доля сетей, закрывающих магазины, может оказаться ниже 65%, отметила директор департамента торговой недвижимости компании Евгения Хакбердиева

По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, в первую очередь опасения ритейлеров были связаны с тем, что арендодатели не будут делать им уступки. Но найден компромисс: принят закон, регулирующий их взаимоотношения. Есть основания предполагать, что закроется меньше торговых точек, считает парламентарий.

Правда, закон, принятый Госдумой и 2 июня одобренный Советом Федерации , касается только малого и среднего бизнеса. Он позволяет субъектам МСП расторгать арендные соглашения без штрафов.

По словам представителя одной из крупнейших ритейл-сетей России, из-за кризиса стали очевидны проблемы слабых магазинов — их в любом случае придется закрывать. Но окончательные решения будут приниматься уже после снятия режима самоизоляции во всех регионах, когда станет понятно потребительское поведение.

Стабилизация ситуации ожидается не ранее марта-апреля следующего года, полагает Сафонова. По мнению генерального директора компании "Региондевелопмент" Ольги Вальчук, для полного восстановления отрасли может потребоваться несколько лет. К концу года опрошенные "Известиями" эксперты ожидают рост цен на все виды товаров, в том числе продовольственные.