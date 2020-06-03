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В России открылся конкурент IKEA 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
В России открылся конкурент IKEA
Фото: РИА Новости
Датский мебельный ретейлер Jysk, который является конкурентом шведского производителя IKEA и российской сети Hoff, открылся в торговом центре «Тройка» в Москве. Об этом пишут «Ведомости».
О выходе датского ретейлера на рынок стало известно еще в начале 2020 года. Тогда говорилось, что Jysk также откроет торговую точку в одном из зданий торгово-промышленной зоны «Алтуфьево». Оба магазина собирались запустить в апреле, однако планам помешала пандемия коронавируса. Теперь компания анонсировала планы открывать как минимум по 10 торговых точек в год.
Это не первая попытка Jysk зайти на российский рынок. Ретейлер уже пробовал открывать магазины в России в 1996 и 2005 годах, однако в оба раза магазины продержались не более двух лет.
Jysk — крупнейший мебельный ретейлер Дании, который торгует недорогой мебелью и товарами для дома. В настоящее время у сети около 2,8 тысячи магазинов в 52 странах.
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Компании , Ikea , Ведомости
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