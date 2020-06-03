Маркус Троихо избран президентом Нового банка развития 

27 мая этого года Совет управляющих Нового банка развития (НБР), созданного БРИКС , единогласно избрал Маркуса Прадо Троихо (Marcos Prado Troyjo) президентом организации, в соответствии со статьями Соглашения о НБР и его процедурами. Г-н Троихо вступит в должность с 7 июля 2020 года.

Для Маркуса Троихо назначению на пост президента НБР предшествовала успешная многогранная карьера в правительственных, коммерческих и научных организациях, а также участие в публичных дискуссиях по ряду ключевых вопросов экономического развития.

Ранее г-н Троихо занимал должность заместителя министра экономики и специального секретаря по вопросам внешней торговли и международным делам Бразилии, а также представлял бразильское правительство в советах различных многосторонних институтов развития. Он также возглавлял бразильскую Комиссию по вопросам внешнего финансирования и Национальный комитет по инвестициям.

Маркус Троихо был соучредителем и директором BRICLab при Колумбийском университете, где преподавал различные дисциплины в сферах дипломатии и связей с общественностью. Он вел активную лекторскую деятельность в университетах и исследовательских центрах по всему миру.

Г-н Троихо — член Всемирного совета будущего при Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Ранее он также занимал пост директора Intelligent Tech & Trade Initiative (ITTI).

Маркус Троихо имеет степени магистра и доктора наук по специальности социология международных отношений, полученные в Университете Сан-Паулу. После получения докторской степени Маркус Троихо продолжил обучение в Колумбийском университете. Он выпускник Института Риу-Бранку — дипломатической академии Министерства иностранных дел Бразилии.

Г-н Троихо — экономист, политолог и дипломат, автор ряда трудов по вопросам развития, технологий и международных отношений.

Согласно статьям Соглашения о НБР, Совет управляющих банка избирает Президента из числа представителей стран-учредительниц в порядке ротации. Президент НБР руководит персоналом банка и повседневной деятельностью НБР, в соответствии с указаниями Совета директоров банка.

Совет управляющих НБР также назначил Анила Кишору (Anil Kishora) на пост вице-президента.

Анил Кишора в течение 38 лет работал в крупнейшем финансовом учреждении Индии — Государственном банке Индии (State Bank of India, SBI). На протяжении многолетней карьеры Анил Кишора имел возможность изучить все аспекты деятельности SBI.

Прежде чем присоединиться к НБР, он занимал пост заместителя управляющего директора и главного директора по рисками SBI, осуществляя управление операционными, рыночными, кредитными, информационными и другими рисками SBI Group. Ранее г-н Кишора исполнял обязанности заместителя управляющего директора/генерального директора регионального головного офиса SBI в Чандигархе, а также генерального директора филиала SBI в Сингапуре.

За плечами Анила Кишоры — многочисленные программы подготовки руководящего персонала, включая тренинги по управлению рисками в банковской сфере (INSEAD), обучение в Школе управления банковскими рисками (EUROMONEY, Женева), программа повышения квалификации управленцев сингапурской бизнес-школы NUS и сертификационная программа в области информационных технологий и кибербезопасности для руководителей высшего звена (Институт развития и исследований в сфере банковских технологий, г. Хайдарабад, Индия). Он также принимал участие в Оксфордской программе по вопросам управления прямыми инвестициями.

Г-н Кишора — сертифицированный специалист Индийского института финансов и банковского дела. Он имеет диплом бакалавра с отличием по английской филологии.