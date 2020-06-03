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«Лукойл» отчитался об убытке в I квартале 

Rambler News Service и ещё 1 59 минут назад
«Лукойл» отчитался об убытке в I квартале
Фото: РИА Новости
Чистый убыток «Лукойла» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил в январе — марте 2020 года 45,96 млрд руб. против чистой прибыли в размере 149,236 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Выручка «Лукойла» снизилась в январе — марте на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,666 трлн руб.
Операционная прибыль компании составила 40,125 млрд руб., сократившись в 4,8 раза.
Убыток до налогообложения составил 22,406 млрд руб. против 192,586 млрд руб. прибыли за аналогичный период прошлого года.
Показатель EBITDA снизился до 150,843 млрд руб., что в 2 раза меньше по сравнению с уровнем аналогичного периодп 2019 года.
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