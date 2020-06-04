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Эксперты рассказали, где дешевле покупать водку и пиво 

РИА Новости и ещё 2 37 минут назад
Россиянам рассказали о дешевом алкоголе
Фото: РИА Новости
Средние цены на алкогольные напитки в России с мая 2019 по май 2020 года в разных продовольственных сетях изменились разнонаправленно: где-то пиво подорожало на 10%, а где-то водка подешевела на 24%. Однако средняя цена бутылки шампанского в целом выросла на 9,3%, рассказали РИА Новости в рекомендательном сервисе Rate&Goods.
Исследование проводилось на базе информации из 259 тысяч чеков, полученных от покупателей десяти торговых сетей "Перекресток", "Магнит", "Ашан", "Пятерочка", "Лента", "Окей", "Дикси", "Мария-РА", "Метро" и "Красное и белое". Сервис изучил средние цены на шампанское, пиво, водку, вино, коньяк и виски. Исследование охватывает категории алкогольной продукции, а не отдельные товары. Изменение средней цены в чеках покупателей может быть обусловлено как изменением установленной продавцом цены, так и выбором покупателей более дешевой или дорогой продукции.
"Средняя цена на пиво выросла во многих торговых сетях: больше всего в магазинах "Перекресток" — на 10% и "Дикси" — 9%. Магазины, где средняя цена на пиво, наоборот, упала: "Окей" — на 2%, "Магнит" — на 3%, "Лента" — на 10%, и "Метро" — на рекордные 24%", — рассказали в Rate&Goods, уточнив, что если оценивать все сети, то этот показатель снизился на 0,45%.
Средняя цена на вино также, в основном, изменилась: она выросла на 30% в "Мария-РА" и на 21% в "Окей", а упала — в "Ашане" (1%), "Дикси" (8%), "Перекрестке" (9%) и "Метро" (16%). А общий показатель прибавил за год 0,12%.
Больше всего средняя цена на шампанское выросла в магазинах "Ашан" — на 38%. В "Ленте" же, в отличие от других исследуемых торговых сетей, она снизилась — на 8%. За год общий показатель вырос на 9,3%.
Водка подорожала практически во всех торговых сетях: наибольший рост ее средней цены зафиксирован в "Окей" — 48%, и Мария-РА — 38%. Только в "Пятерочке" и "Перекрестке" средняя цена уменьшилась на 4 и 24% соответственно. При этом общий показатель с мая по май незначительно снизился на 0,26%.
Средняя цена на коньяк в "Перекрестке" выросла на 65%. В "Магните", "Метро" и "Красное и белое" она наоборот опустилась — на 11%, 11% и 12% соответственно. Общий показатель за год вырос на 2,3%. Средняя цена на виски больше всего увеличилась в "Окей" — на 14%. В "Ленте" она уменьшилась на 4%, а в "Магните" — на 25%. Средняя цена по сетям опустилась на 2,2%.
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Компании , Экономика , "Магнит" , Ашан , Дикси , РИА Новости
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