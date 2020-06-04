Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.21
$
69.20
78.38
77.50
Прогноз
08.06 – 15.06
$
69.50
77.20
Индексы и котировки Brent
39.23
–0.41 Золото
1716.10
–0.04 РТС
1261.42
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
04.06
1.1360
+0.0380
20.05
1.0979
01.06
24.05
10.05

Российские доставщики еды заявили о забастовке 

Lenta.ru и ещё 5 48 минут назад
Российские доставщики еды заявили о забастовке
Фото: РИА Новости
В России доставщики еды планируют устроить забастовку из-за штрафов и увольнений. Компания Delivery Club проверяет информацию о возможной забастовке, опубликованную в Telegram-канале «Расстрига», передает ТАСС в четверг, 4 июня.
По словам собеседника Telegram-канала, часть курьеров не намерена выходить на смены в пятницу, 5 июня. Курьер по имени Шумкарбек отметил, что решается также вопрос о проведении митинга, «но это еще не точно, потому что многие боятся выйти на улицу».
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
«Мы обязательно проверим появившееся сегодня сообщение от одного из курьеров и выясним его причину. И мы (…) всегда максимально открыты для общения с курьерами», — сообщили в пресс-службе компании.
Ранее сервис доставки готовой еды Dostaевский запустил масштабную рекламную кампанию в поддержку людей во время пандемии COVID-19. Идея проекта dostaвляем_благодарность — высказать благодарность всем, кто, «несмотря на сложности, продолжает работать и поддерживать всех нас».
Видео дня. Когда москвичам ждать скидок на одежду
Последние новости
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию В Москве ввели новый вид пропуска В Москве ввели новый вид пропуска Проблемам российских патрулей в Сирии нашли объяснение Проблемам российских патрулей в Сирии нашли объяснение
Комментарии 6
Компании , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Европа отказала «Северным потокам»
Европа отказала «Северным потокам»
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Китай решил загнать США в ловушку
Китай решил загнать США в ловушку
В России появится новый нефтегазовый регион
В России появится новый нефтегазовый регион
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение