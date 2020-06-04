Российские доставщики еды заявили о забастовке 

В России доставщики еды планируют устроить забастовку из-за штрафов и увольнений. Компания Delivery Club проверяет информацию о возможной забастовке, опубликованную в Telegram-канале «Расстрига», передает ТАСС в четверг, 4 июня.

По словам собеседника Telegram-канала, часть курьеров не намерена выходить на смены в пятницу, 5 июня. Курьер по имени Шумкарбек отметил, что решается также вопрос о проведении митинга, «но это еще не точно, потому что многие боятся выйти на улицу».

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.

«Мы обязательно проверим появившееся сегодня сообщение от одного из курьеров и выясним его причину. И мы (…) всегда максимально открыты для общения с курьерами», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сервис доставки готовой еды Dostaевский запустил масштабную рекламную кампанию в поддержку людей во время пандемии COVID-19. Идея проекта dostaвляем_благодарность — высказать благодарность всем, кто, «несмотря на сложности, продолжает работать и поддерживать всех нас».