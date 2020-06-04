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«Газпром» начал выводить активы из офшоров 

Lenta.ru 33 минуты назад
«Газпром» начал выводить активы из офшоров
Фото: РИА Новости
Совет директоров «Газпрома» одобрил покупку «Газпром капиталом» 9,99 процентов акций «Новатэка». Продавцом выступит кипрская структура компании Gazfin Cyprus Limited, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Газпрома».
Вывод активов стоимостью порядка 320 миллиардов рублей из офшорной зоны может быть связан с их защитой от возможных исков, полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
По его мнению, к такому решению компанию подтолкнул прошлогодний исход судебной тяжбы с украинским «Нафтогазом», из-за которой ей пришлось заплатить штраф в размере трех миллиардов долларов. «Газпром» начал опасаться ареста собственности после того, как аналогичные решения заблокировали ему заимствования на европейском рынке в конце прошлого года.
Директор и старший нефтяной аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников также полагает, что сделка связана с переводом актива под российскую юрисдикцию.
В самой компании заявили, что продажа будет проведена «в рамках оптимизации структуры владения активами в группе "Газпром"», пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Россия прекратила считать Кипр офшором с 2013 года, когда тот стал передавать данные о владельцах счетов и банковских операциях. Однако представление о нем как об офшоре сохраняется, так как в республике действует один из наиболее привлекательных режимов налогообложения и она входит в список главных международных инвесторов в Россию.
Ранее стало известно, что США готовят новые санкции в отношении компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». К его достройке смогут привлечь судно «Академик Черский», которое перестало принадлежать «Газпрому», перейдя в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ).
Отдельной сложностью могут стать проблемы со страховкой, которая обязательна для судна, работающего в датских водах. США хотят наказывать страховщиков, которые предоставят свои услуги трубоукладчикам, задействованных в работах на газопроводе.
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Комментарии 17
Компании , Григорий Березкин , Кирилл Таченников , Сергей Суверов , Нафтогаз , Газпром , Новатэк , Интерфакс
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