«Газпром» начал выводить активы из офшоров 

Совет директоров «Газпрома» одобрил покупку «Газпром капиталом» 9,99 процентов акций «Новатэка» . Продавцом выступит кипрская структура компании Gazfin Cyprus Limited, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Газпрома».

Вывод активов стоимостью порядка 320 миллиардов рублей из офшорной зоны может быть связан с их защитой от возможных исков, полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов

По его мнению, к такому решению компанию подтолкнул прошлогодний исход судебной тяжбы с украинским «Нафтогазом» , из-за которой ей пришлось заплатить штраф в размере трех миллиардов долларов. «Газпром» начал опасаться ареста собственности после того, как аналогичные решения заблокировали ему заимствования на европейском рынке в конце прошлого года.

Директор и старший нефтяной аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников также полагает, что сделка связана с переводом актива под российскую юрисдикцию.

В самой компании заявили, что продажа будет проведена «в рамках оптимизации структуры владения активами в группе "Газпром"», пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Россия прекратила считать Кипр офшором с 2013 года, когда тот стал передавать данные о владельцах счетов и банковских операциях. Однако представление о нем как об офшоре сохраняется, так как в республике действует один из наиболее привлекательных режимов налогообложения и она входит в список главных международных инвесторов в Россию.

Ранее стало известно, что США готовят новые санкции в отношении компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». К его достройке смогут привлечь судно «Академик Черский», которое перестало принадлежать «Газпрому», перейдя в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ).

Отдельной сложностью могут стать проблемы со страховкой, которая обязательна для судна, работающего в датских водах. США хотят наказывать страховщиков, которые предоставят свои услуги трубоукладчикам, задействованных в работах на газопроводе.