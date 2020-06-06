Российская радиостанция на грани закрытия из-за COVID

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Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия из-за эпидемии коронавируса — их рекламные доходы снизились на 99%. Об этом сообщает Газета.RU.

По словам основателя Дмитрия Савицкого, «Серебряный дождь» сможет продержаться до июля, затем его могут закрыть и открыть новую радиостанцию — с музыкой и новостями.

«Это связано с отсутствием денег на продолжение работы из-за отсутствия рекламы в эфире. Нечего рекламировать сейчас. Конечно, шансы есть, что экономически получится как-то выбраться. Мы рассчитываем поработать еще какое-то время. Ломать не строить, дело не хитрое. Выключили передачи, да и закрыли» — пояснил Савицкий в разговоре с «Газетой.Ru».

Месячная себестоимость радиостанции составляет около 15 миллионов рублей, но в этот раз удалось выручить только 600 тысяч рублей.

В марте на «Серебряном дожде» сократили 10% сотрудников. Месяцем раньше закрыли программу «Большой ежедневник».