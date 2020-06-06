Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.50
$
68.95
77.70
77.80
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
42.07
+0.21 Золото
1681.60
+0.00 РТС
1285.78
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1291
+0.0389
22.05
1.0902
02.06
25.05
11.05

Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия из-за коронавируса 

Zab.ru 1 час назад
Российская радиостанция на грани закрытия из-за COVID
Фото: РИА Новости
Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия из-за эпидемии коронавируса — их рекламные доходы снизились на 99%. Об этом сообщает Газета.RU.
По словам основателя Дмитрия Савицкого, «Серебряный дождь» сможет продержаться до июля, затем его могут закрыть и открыть новую радиостанцию — с музыкой и новостями.
«Это связано с отсутствием денег на продолжение работы из-за отсутствия рекламы в эфире. Нечего рекламировать сейчас. Конечно, шансы есть, что экономически получится как-то выбраться. Мы рассчитываем поработать еще какое-то время. Ломать не строить, дело не хитрое. Выключили передачи, да и закрыли» — пояснил Савицкий в разговоре с «Газетой.Ru».
Месячная себестоимость радиостанции составляет около 15 миллионов рублей, но в этот раз удалось выручить только 600 тысяч рублей.
В марте на «Серебряном дожде» сократили 10% сотрудников. Месяцем раньше закрыли программу «Большой ежедневник».
Видео дня. Цена нефти Brent превысила $40 впервые с марта
Zab.ru: последние новости
Ввоз любого вида топлива из-за границы стал запрещён в России Ввоз любого вида топлива из-за границы стал запрещён в России Мораторий на просрочку коммунальных платежей могут сократить в России Мораторий на просрочку коммунальных платежей могут сократить в России План восстановления российской экономики будет стоить примерно пять трлн рублей - Мишустин План восстановления российской экономики будет стоить примерно пять трлн рублей - Мишустин
Комментарии 4
Компании , Газета.Ru , Серебряный Дождь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стоимость нефти Urals рекордно превысила цену сорта Brent
Стоимость нефти Urals рекордно превысила цену сорта Brent
США потребуется десять лет на реанимацию экономики
США потребуется десять лет на реанимацию экономики
Россияне накопили рекордные суммы на счетах
Россияне накопили рекордные суммы на счетах
Шанс США увидели в «бездушии»
Шанс США увидели в «бездушии»
Бумаги российских компаний дорожают на 1-3% в Лондоне
Бумаги российских компаний дорожают на 1-3% в Лондоне
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Десяткам танкеров угрожают санкции США
01:14
Десяткам танкеров угрожают санкции США
Экономика Компании
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение