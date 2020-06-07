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Стало известно о рекордной закупке «Газпрома» 

Майк Габриелян и ещё 8 1 час назад
Стало известно о рекордной закупке «Газпрома»
Фото: РИА Новости
Компания «Газпром Инвест» объявила тендер на поставку рекордно большой партии труб большого диаметра (ТБД). Компания закупит трубы весом 1,3 млн тонн почти на 100 млрд рублей. О крупнейшем заказе одним лотом сообщается на сайте госзакупок, передает ТАСС.
Итоги тендера должны подвести 16 июня 2020 года. Максимальная цена — 98,402 млрд рублей. «Газпром» обязуется в течение трех месяцев внести 30% авансового платежа.
Компания уже делала крупный заказ ТБД в феврале 2018 года. Но тогда максимальная цена закупки составила 9 млрд рублей.
Трубы должны поставить на базы компании в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово в 2020— 2022 годах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Газпром простит Белоруссии газовые долги. https://news.rambler.ru/cis/44271594/?
Видео дня. Сокращение добычи углеводородов продлили до июля
Компании , Газпром , ИТАР-ТАСС
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