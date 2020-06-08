Микрофинансовые организации маскируются под банки

Микрофинансовые организации вводят в заблуждение клиентов, маскируясь под банки. Они не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств.

Свои продукты МФО всячески вуалируют под вклады и не рассказывают при этом клиентам, что доход в данном случае не гарантирован, а вложение не защищено страховкой государства, говорится в отчёте Международной конфедерации обществ потребителей.

Конфедерация проанализировала деятельность десяти крупнейших микрофинансовых организаций, пишут «Известия». Результаты этого исследования показали, что дозвониться до МФО и получить нужную информацию у клиентов не получается. Чаще всего с ними общается автоответчик.

Если же удаётся дозвониться до сотрудника, то клиент получает предложение поискать информацию на сайте или оставить телефон и сообщение в чате, чтобы с ним связался специалист.

Вложения в МФО у многих ассоциируются как ставки под высокий процент. Дело в том, что во второй декаде мая ставки по вкладам в банках снизились до 5,5%, что заставляет людей искать более выгодные варианты для вкладов. И, несмотря на риски, объём привлечённых средств в МФО может увеличиться на 30%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём выданных микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов достиг исторического минимума в апреле 2020 года, сократившись более чем на 48%, до 11,4 млрд рублей.