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МФО маскируются под банки, вводя в заблуждение вкладчиков 

News.ru 3 часа назад
Микрофинансовые организации маскируются под банки
Фото: globallookpress.com
Микрофинансовые организации вводят в заблуждение клиентов, маскируясь под банки. Они не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств.
Свои продукты МФО всячески вуалируют под вклады и не рассказывают при этом клиентам, что доход в данном случае не гарантирован, а вложение не защищено страховкой государства, говорится в отчёте Международной конфедерации обществ потребителей.
Конфедерация проанализировала деятельность десяти крупнейших микрофинансовых организаций, пишут «Известия». Результаты этого исследования показали, что дозвониться до МФО и получить нужную информацию у клиентов не получается. Чаще всего с ними общается автоответчик.
Если же удаётся дозвониться до сотрудника, то клиент получает предложение поискать информацию на сайте или оставить телефон и сообщение в чате, чтобы с ним связался специалист.
Вложения в МФО у многих ассоциируются как ставки под высокий процент. Дело в том, что во второй декаде мая ставки по вкладам в банках снизились до 5,5%, что заставляет людей искать более выгодные варианты для вкладов. И, несмотря на риски, объём привлечённых средств в МФО может увеличиться на 30%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объём выданных микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов достиг исторического минимума в апреле 2020 года, сократившись более чем на 48%, до 11,4 млрд рублей.
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Компании , Личный счет , газета "Известия"
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