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Раскрыты мошеннические схемы МФО 

Павел Тиунов и ещё 1 28 минут назад
Раскрыты мошеннические схемы МФО
Фото: globallookpress.com
В России микрофинансовые организации (МФО) под видом банковских вкладов привлекают средства граждан, не сообщая им, что они могут в любой момент лишиться своих денег, сообщают «Известия». Эксперты констатируют, что риск остаться без накоплений слишком велик, поскольку МФО массово исчезают с рынка.
Громкое заявление сделано на основе аналитиков Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
Они отметили, что в 2020 году на фоне снижения ставок по вкладам в банках россияне в поисках более высокой доходности начали вкладывать в МФО, которые обещают прибыль в районе 12-20% годовых. При этом эксперты подчеркивают, что подобные вложения («вкладами» считаться не могут) никак не застрахованы и не гарантируют доходность и даже возврат средств.
Отмечается, что специалисты КонфОП с помощью «тайных покупателей» выяснили, что МФО не информируют своих клиентов о рисках потери средств. При этом после перечисления денег дозвониться до сотрудников микрофинансовых организаций очень трудно, поскольку с клиентами в большинстве случаев «работает» автоответчик. Дозвонившихся клиентов направляют изучить информацию на сайте и оставить заявку на обратный звонок.
«Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно отсутствии гарантии дохода и возврата средств», — говорится в отчете КонфОП.
При этом аналитики полагают, что несмотря на существующие риски, россияне в 2020 году с большой долей вероятности будут чаще обращаться в МФО в поисках лучше доходности.
Ожидается, что объем привлеченных организациями средств в текущем году увеличится на 30%.
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Комментарии 1
Компании , Личный счет , газета "Известия"
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