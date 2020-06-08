Раскрыты мошеннические схемы МФО 

В России микрофинансовые организации (МФО) под видом банковских вкладов привлекают средства граждан, не сообщая им, что они могут в любой момент лишиться своих денег, сообщают «Известия». Эксперты констатируют, что риск остаться без накоплений слишком велик, поскольку МФО массово исчезают с рынка.

Громкое заявление сделано на основе аналитиков Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Они отметили, что в 2020 году на фоне снижения ставок по вкладам в банках россияне в поисках более высокой доходности начали вкладывать в МФО, которые обещают прибыль в районе 12-20% годовых. При этом эксперты подчеркивают, что подобные вложения («вкладами» считаться не могут) никак не застрахованы и не гарантируют доходность и даже возврат средств.

Отмечается, что специалисты КонфОП с помощью «тайных покупателей» выяснили, что МФО не информируют своих клиентов о рисках потери средств. При этом после перечисления денег дозвониться до сотрудников микрофинансовых организаций очень трудно, поскольку с клиентами в большинстве случаев «работает» автоответчик. Дозвонившихся клиентов направляют изучить информацию на сайте и оставить заявку на обратный звонок.

«Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно отсутствии гарантии дохода и возврата средств», — говорится в отчете КонфОП.

При этом аналитики полагают, что несмотря на существующие риски, россияне в 2020 году с большой долей вероятности будут чаще обращаться в МФО в поисках лучше доходности.

Ожидается, что объем привлеченных организациями средств в текущем году увеличится на 30%.