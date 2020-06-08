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Газпромбанк стал акционером крупной региональной медицинской компании 

Прайм 2 часа назад
Газпромбанк стал акционером медицинской компании
Фото: РИА Новости
Газпромбанк вошел в акционерный капитал и рефинансировал кредитный портфель одного из ведущих игроков регионального рынка частных медицинских услуг — группы компаний "Эксперт", сообщила кредитная организация в понедельник.
"Газпромбанк объявляет о завершении сделки по приобретению крупного миноритарного пакета акций одного из ведущих игроков регионального рынка частных медицинских услуг ГК "Эксперт". В рамках сделки Газпромбанк предоставит группе комплексное финансирование, включающее инвестиции в акционерный капитал и предоставление заемного финансирования в виде синдицированного кредита. Условия кредита предусматривают возможность увеличения суммы финансирования и присоединения новых кредиторов", — сказано в пресс-релизе.
Полученные средства планируется направить на расширение сети диагностических центров и многопрофильных медицинских клиник со стационаром и хирургией в России и странах СНГ.
Стороны видят большой потенциал роста ГК "Эксперт" и рассчитывают, что сделка позволит продолжить развитие группы, укрепит ее рыночные позиции в отрасли, в том числе за счет стратегических приобретений.
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Компании , Газпромбанк
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