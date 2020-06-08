Собеседники «Ленты.ру» утверждают, что Филиппов сейчас в отпуске, но на работу он не вернется. По словам одного из источников, он написал заявление после просьбы руководства.

Когда компанию покинет Громов, экс-руководитель блока бурения в «Газпром добыча Ноябрьск», источники издания не уточнили. Они утверждают, что решения по Филиппову и Громову связаны с появлением в СМИ информации о проблемах с освоением Чаяндинского месторождения — базы для газопровода «Сила Сибири» в Китай.