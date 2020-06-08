Первый замглавы 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов и сотрудник 307-го департамента Алексей Громов покинут компанию. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в «Газпроме», связано это с утечками информации о «Силе Сибири».
Собеседники «Ленты.ру» утверждают, что Филиппов сейчас в отпуске, но на работу он не вернется. По словам одного из источников, он написал заявление после просьбы руководства.
Когда компанию покинет Громов, экс-руководитель блока бурения в «Газпром добыча Ноябрьск», источники издания не уточнили. Они утверждают, что решения по Филиппову и Громову связаны с появлением в СМИ информации о проблемах с освоением Чаяндинского месторождения — базы для газопровода «Сила Сибири» в Китай.
Как писал «Рамблер», ранее «Лента.ру» опубликовала материал, в котором утверждается, что из-за нарушений на Чаяндинском месторожд