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Москва оставит финансовую поддержку МСП без изменений 

ТАСС 1 час назад
Москва оставит финансовую поддержку МСП без изменений
Фото: ТАСС
Правительство Москвы пока не планирует вносить изменения в порядок предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в связи с поэтапной отменой ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на его руководителя Алексея Фурсина.
"Никаких изменений в порядке предоставления финансовой помощи субъектам МСП в связи с постепенным снятием ограничений в Москве пока не планируется", — приводит пресс-служба слова Фурсина.
Продолжит действовать утвержденная в конце апреля программа субсидирования банков для предоставления льготных кредитов малым и средним предприятиям (МСП), уточнил он. Согласно его данным, с момента запуска этой программы клиенты банков получили более 3 млрд рублей, еще 12,5 млрд рублей займов одобрены и поступят компаниям в ближайшее время.
Глава департамента также отметил поддержку предприятий со стороны Московского гарантийного фонда. По его данным, за последние два месяца фонд обеспечил поручительствами кредиты для предпринимателей на общую сумму почти 3 млрд рублей.
"Многим компаниям в этот период не в меньшем объеме, чем ранее, потребуются финансы, информационная и административная поддержка для восстановления деятельности. Все наши ресурсы и сервисы для консультирования и информирования предпринимателей об антикризисных мерах, запущенные в апреле и мае, также продолжают работать", — резюмировал он, добавив, что за время пандемии департамент выстроил регулярное взаимодействие со многими из них.
В Москве с начала марта действует режим повышенной готовности, 29 марта был введен режим самоизоляции для горожан. Были закрыты многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а всем жителям нужно было соблюдать самоизоляцию. Впоследствии власти ввели цифровые пропуска (их необходимо было использовать при перемещении на любом транспорте), а в начале июня, когда ситуация стала улучшаться, разрешили горожанам гулять, но по специальному графику. Накануне мэр города Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня эти ограничительные меры отменяются.
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Комментарии
Компании , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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