Москва оставит финансовую поддержку МСП без изменений 

Правительство Москвы пока не планирует вносить изменения в порядок предоставления финансовой помощи малому и среднему бизнесу в связи с поэтапной отменой ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на его руководителя Алексея Фурсина.

"Никаких изменений в порядке предоставления финансовой помощи субъектам МСП в связи с постепенным снятием ограничений в Москве пока не планируется", — приводит пресс-служба слова Фурсина.

Продолжит действовать утвержденная в конце апреля программа субсидирования банков для предоставления льготных кредитов малым и средним предприятиям (МСП), уточнил он. Согласно его данным, с момента запуска этой программы клиенты банков получили более 3 млрд рублей, еще 12,5 млрд рублей займов одобрены и поступят компаниям в ближайшее время.

Глава департамента также отметил поддержку предприятий со стороны Московского гарантийного фонда. По его данным, за последние два месяца фонд обеспечил поручительствами кредиты для предпринимателей на общую сумму почти 3 млрд рублей.

"Многим компаниям в этот период не в меньшем объеме, чем ранее, потребуются финансы, информационная и административная поддержка для восстановления деятельности. Все наши ресурсы и сервисы для консультирования и информирования предпринимателей об антикризисных мерах, запущенные в апреле и мае, также продолжают работать", — резюмировал он, добавив, что за время пандемии департамент выстроил регулярное взаимодействие со многими из них.