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ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей 

Банки.ру 1 час назад
Платежная компания Qiwi предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающими посредниками при приеме платежей. Банк России поддержал это предложение, пишет РБК. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ.
Как отмечают авторы предложения в Qiwi, несмотря на практическую идентичность услуги, оказываемой потребителю, от выбора той или иной модели регулирования зависит ряд существенных факторов, таких как налогообложение, последовательность и прозрачность операций, экономика участников. По их словам, за деятельностью банковских платежных агентов (БПА) установлен гораздо более жесткий контроль со стороны банков. Такая ситуация делает «банковскую модель» для участников рынка менее привлекательной, чем «модель платежных агентов (ПА)». Это создает нездоровую конкурентную среду на платежном рынке и приводит кредитные организации к необходимости поиска компромисса между снижением контроля и ростом лицензионного риска, отмечают в Qiwi.
Также существующее положение способствует большому объему злоупотреблений со стороны участников рынка и препятствует окончательному выводу отрасли из «серой зоны», несмотря на принятые меры в отношении контроля деятельности платежных агентов, добавили в компании.
По словам экспертов, если в отношении операций, проводимых БПА, установлен постоянный текущий контроль со стороны банков, то контроль за ПА является выборочным, основанным на концепции риск-ориентированного подхода. Махинации со специальным банковским счетом являются актуальным способом обналичивания средств через ПА. Однако обналичивание через ПА ушло как массовое явление после обязательной установки ККТ и усиления контроля над спецсчетами, отмечают эксперты.
Как пояснила заместитель генерального директора группы QIWI Мария Шевченко, компания не настаивает на упразднении института платежных агентов. Она выступает за усиление их позиций на рынке и расширение функционала. Это станет возможным только при условии обеспечения прозрачности деятельности и повышении уровня доверия со стороны регулятора к данному институту, объясняет Шевченко. По ее словам, дополнительный контроль со стороны банка или ЦБ не скажется критически на деятельности платежных агентов, готовых работать в прозрачной модели. Но и упразднение института платежных агентов не окажет существенного влияния на доступность платежей, поскольку большинство участников рынка уже сейчас совмещают обе эти роли (БПА и ПА), говорит замгендиректора Qiwi.
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Комментарии 1
Компании , Видео , Qiwi , Центральный банк России
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