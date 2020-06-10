Центробанке одобрили идею QIWI об усилении контроля над работой платежных агентов, принимающих платежи наличными. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на список предложений участников рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ.

В QIWI считают, что усиление контроля поможет бороться со схемами обналичивания. РБК отмечает, что сейчас существует две модели работы платежных агентов: банковские платежные агенты (БПА), которые принимают платежи физлиц по договору с банками, и платежные агенты (ПА), которые работают с поставщиком товаров/услуг. И БПА, и ПА обязаны открывать счета в банках.

По данным издания, работу БПА банки контролируют гораздо жестче, это делает такую модель работы менее привлекательной. В QIWI, работающей по обеим моделям, заявили, что более жесткие требования к БПА создают «нездоровую конкурентную среду» на рынке. Также из-за этого банкам приходится искать компромисс между снижением контроля и ростом лицензионного риска, злоупотребления со стороны участников рынка растут (ПА могут не сдавать в банк наличные в полном объеме), а отрасль не получается окончательно вывести из серой зоны.

РБК отмечает, что в Центробанке назвал одной из будущих задач установку прямого надзора за деятельностью платежных агентов. Глава правления Национального платежного совета Алма Обаева заявила, что запрет ПА или ужесточение регулирования приведет к росту цен на наличные на сером рынке.