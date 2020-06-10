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Apple проиграла суд с российским изобретателем 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Apple проиграла суд России
Фото: Reuters
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.
Арташес Икономов разработал телефон, позволяющий соединиться со службой спасения или другими абонентами, например, в тех случаях, когда у человека отсутствует или не работает SIM-карта или нет положительного баланса на счете.
Описанный изобретателем телефон может отправить либо SMS с вложением точных координат устройства, либо письмо на электронную почту, либо соединиться со службой спасения через специальный модуль связи.
"В иске отказать полностью", — сказано в карточке дела.
Согласно материалам дела, Икономов получил патент в 2013 году. В своем иске ООО "Эппл Рус" требовало признать недействительным решение Роспатента, который отклонил возражения компании, требовавшей признать патент Икономова недействительным.
В своем возражении Apple заявила, что заявка Икономова не соответствует критерию "новизна". В частности, компания сослалась на три опубликованных в 2012 году американских патента, которые "обладают признаками, описанными российским изобретателем". Роспатент, отклоняя возражения, отметил, что в каждом из американских патентов отсутствуют какие-либо из элементов, предложенных Икономовым.
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Комментарии 1
Компании , Другое , Роспатент , Apple
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