ВЭБ заявил о правовом произволе на Украине

ВЭБ связывает самоотвод судьи в Киеве по делу его украинской "дочки" с запугиванием, считает невозможным добиться честного судопроизводства в этой стране и намерен продолжить бороться с "правовым произволом" со стороны властей Украины в Стокгольмском арбитраже, заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов

В среду состоялось девятое заседание Киевского апелляционного суда по заявлению российской госкорпорации о признании и исполнении решения чрезвычайного арбитра Стокгольмского арбитража, которым Украине была запрещена принудительная реализация акций Проминвестбанка , принадлежащих ВЭБу. Ответчиком в данном деле выступает министерство юстиции Украины.

"На заседание 10 июня явились не менее 15 человек в военной форме. Своими действиями и заявлениями о невозможности удовлетворения требований российской корпорации они оказали давление на судью. В результате судья приняла решение о самоотводе, несмотря на противоположное решение днем ранее. Теперь судебный процесс, который длится почти год, должен быть начат с начала", — сообщила пресс-служба ВЭБа.

"Досадно наблюдать, как в центре современного Киева правонарушители беспрепятственно и демонстративно запугивают честных судей, которые достойно выполняют свой профессиональный долг и не готовы бесконечно игнорировать решения, вынесенные против Украины международными инстанциями. Подобные действия Украины подтверждают, что невозможно добиться честного и беспристрастного судопроизводства на территории Украины. Нам как инвестору остается лишь активно противодействовать правовому произволу со стороны властей Украины в инвестиционном деле", — заявил Краснов, слова которого приводятся в сообщении.

ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов. В июне 2019 года российская госкорпорация подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка. Его акции были арестованы в рамках исполнения на Украине решения арбитража Гааги, который в 2018 году удовлетворил иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании ущерба с РФ за утраченное имущество в Крыму.

В августе 2019 года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с аукциона. В марте 2020 года арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. Однако, как сообщил ВЭБ, Украина в нарушение норм международного права продала на аукционе 4 марта акции банка неизвестному покупателю. При этом ранее пресс-служба Нацбанка Украины сообщила, что никому не согласовывала эту покупку.