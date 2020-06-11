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Владелец Zara закроет более тысячи магазинов по всему миру 

Rambler News Service и ещё 1 1 час назад
Владелец Zara закроет более тысячи магазинов
Фото: Reuters
Испанская компания Inditex, развивающая бренды Zara и Bershka, закроет от 1 тыс. до 1,2 тыс. магазинов по всему миру из-за увеличения онлайн-продаж в период пандемии коронавируса, сообщает The Guardian со ссылкой на компанию.
«Владелец Zara закроет до 1200 магазинов по всему миру, так как ритейлер одежды стремится увеличить онлайн-продажи во время хаоса, вызванного пандемией Covid-19», — пишет The Guardian.
Закрыты будут «более старые магазины» брендов Zara, Bershka, Pull & Bear и Massimo Dutti, подчеркивает издание. Так, общее количество магазинов компании сократится с 7412 до 6700 и 6900 после реорганизации, которая будет включать в себя открытие 450 новых магазинов.
Ожидается, что закрытия магазинов будут происходить в основном в Азии и Европе, при этом магазины компании Inditex в Великобритании менее подвержены риску, отмечает издание.
Продажи компании Inditex из-за пандемии коронавируса упали на 44% до €3,3 млрд в период с 1 февраля по 30 апреля, отмечает The Guardian. Однако рост онлайн-продаж «компенсировал некоторые слабые стороны».
«Продажи онлайн выросли за квартал на 50% по сравнению с годом ранее и на 95% в годовом исчислении в апреле», — отмечает The Guardian со ссылкой на данные компании.
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Комментарии 1
Компании , The Guardian
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