Владелец Zara закроет более тысячи магазинов

Испанская компания Inditex, развивающая бренды Zara и Bershka, закроет от 1 тыс. до 1,2 тыс. магазинов по всему миру из-за увеличения онлайн-продаж в период пандемии коронавируса, сообщает The Guardian со ссылкой на компанию.

«Владелец Zara закроет до 1200 магазинов по всему миру, так как ритейлер одежды стремится увеличить онлайн-продажи во время хаоса, вызванного пандемией Covid-19», — пишет The Guardian.

Закрыты будут «более старые магазины» брендов Zara, Bershka, Pull & Bear и Massimo Dutti, подчеркивает издание. Так, общее количество магазинов компании сократится с 7412 до 6700 и 6900 после реорганизации, которая будет включать в себя открытие 450 новых магазинов.

Ожидается, что закрытия магазинов будут происходить в основном в Азии и Европе, при этом магазины компании Inditex в Великобритании менее подвержены риску, отмечает издание.

Продажи компании Inditex из-за пандемии коронавируса упали на 44% до €3,3 млрд в период с 1 февраля по 30 апреля, отмечает The Guardian. Однако рост онлайн-продаж «компенсировал некоторые слабые стороны».

«Продажи онлайн выросли за квартал на 50% по сравнению с годом ранее и на 95% в годовом исчислении в апреле», — отмечает The Guardian со ссылкой на данные компании.