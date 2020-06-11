Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.55
$
69.40
79.15
78.67
Прогноз
15.06 – 22.06
$
70.00
78.40
Индексы и котировки Brent
39.01
–0.28 Золото
1736.80
+0.27 РТС
1242.00
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.06
1.1384
+0.0376
27.05
1.1008
08.06
31.05
17.05

Немецкие топ-менеджеры вернулись на работу в Россию 

News.ru 3 часа назад
Немецкие топ-менеджеры вернулись на работу в Россию
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа из 50 немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов прилетела в Москву из Франкфурта-на-Майне спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
Борт приземлился в Домодедово в 02:22 мск 11 июня. Правительство России выдало разрешение на перелёт.
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) заявила, что возвращение топ-менеджеров свидетельствует о прочности экономических отношений между двумя странами.
Мы надеемся, что этот рейс положит начало масштабному возвращению наших менеджеров, и призываем правительства в Берлине и Москве как можно быстрее снять запрет и с обычных командировочных поездок, — заявил глава правления ВТП Маттиас Шепп журналистам принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Уточняется, что не все из европейских топ-менеджеров, которые хотели бы вернуться в РФ, попали на борт рейса. Это связано с большой сложностью согласования списка пассажиров.
ВТП до последней минуты на самом высоком правительственном уровне вела борьбу, чтобы в список пассажиров включили как можно больше людей. Я очень и очень рад, что наконец смог вернуться в Россию, — заявил один из пассажиров спецрейса Роберт Брайтнер.
В ВТП входят более 900 компаний. Объединение является крупнейшим среди иностранного бизнеса в России. Прямые инвестиции компаний из Германии в РФ составили €3,3 млрд в 2018 году и €2,1 млрд в 2019, что является рекордом.
В связи с пандемией коронавируса с 18 марта в РФ запрещён въезд иностранцев и лиц без гражданства, кроме дипломатов и ряда других категорий.
NEWS.ru писал, что иностранные инвесторы получат вид на жительство в РФ за покупку жилья. Законопроект был внесён Минэкономразвития ради привлечения иностранных инвесторов.
Видео дня. Как получить скидку на арендное жилье
News.ru: последние новости
Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов Песков за Путина ответил по поводу идеи о снижении зарплаты топ-менеджерам Песков за Путина ответил по поводу идеи о снижении зарплаты топ-менеджерам «Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб «Газпром» объявил крупнейшую в истории закупку труб
Комментарии
Компании , Григорий Березкин , Маттиас Шепп , Lufthansa , Правительство РФ , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадёт на выходных
Рубль упадёт на выходных
Россияне вложились в акции
Россияне вложились в акции
Найдены самые дорогие особняки Подмосковья
Найдены самые дорогие особняки Подмосковья
Евро взлетел
Евро взлетел
Россия нарастила золотовалютные резервы
Россия нарастила золотовалютные резервы
Видео
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
«»Газпром» пойдет в суд"
00:21
«»Газпром» пойдет в суд"
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение