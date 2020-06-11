Немецкие топ-менеджеры вернулись на работу в Россию 

Группа из 50 немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов прилетела в Москву из Франкфурта-на-Майне спецрейсом авиакомпании Lufthansa

Борт приземлился в Домодедово в 02:22 мск 11 июня. Правительство России выдало разрешение на перелёт.

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) заявила, что возвращение топ-менеджеров свидетельствует о прочности экономических отношений между двумя странами.

Мы надеемся, что этот рейс положит начало масштабному возвращению наших менеджеров, и призываем правительства в Берлине и Москве как можно быстрее снять запрет и с обычных командировочных поездок, — заявил глава правления ВТП Маттиас Шепп журналистам принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что не все из европейских топ-менеджеров, которые хотели бы вернуться в РФ, попали на борт рейса. Это связано с большой сложностью согласования списка пассажиров.

ВТП до последней минуты на самом высоком правительственном уровне вела борьбу, чтобы в список пассажиров включили как можно больше людей. Я очень и очень рад, что наконец смог вернуться в Россию, — заявил один из пассажиров спецрейса Роберт Брайтнер.

В ВТП входят более 900 компаний. Объединение является крупнейшим среди иностранного бизнеса в России. Прямые инвестиции компаний из Германии в РФ составили €3,3 млрд в 2018 году и €2,1 млрд в 2019, что является рекордом.

В связи с пандемией коронавируса с 18 марта в РФ запрещён въезд иностранцев и лиц без гражданства, кроме дипломатов и ряда других категорий.