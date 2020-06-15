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ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
В Белгазпромбанке ввели временную администрацию
Фото: ТАСС
Нацбанк (ЦБ) Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Надежда Ермакова, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.
Ермакова возглавляла ЦБ республики в 2011-2014 годах. В пятницу, 12 июня, акционеры Белгазпромбанка — "Газпром" и Газпромбанк — заявили, что белорусской стороной были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк".
"В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" (ОАО "Белгазпромбанк"), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 года №192 принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации по управлению банком… Руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Ермакова Надежда Андреевна", — говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.
Временная администрация, как уточнили в регуляторе, введена на основании Банковского кодекса Белоруссии с учетом информации Комитета госконтроля о возбуждении в отношении должностных лиц Белгазпромбанка уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)".
"С учетом принятого правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО "Белгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка", — говорится в сообщении.
В минувший четверг в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико, прошел обыск, возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Однако сам политик в этом деле "процессуального статуса не имеет". Между тем председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Минске располагают доказательствами причастности Бабарико к противоправной деятельности.
Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.
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Комментарии
Компании , Другое , Надежда Ермакова , Газпромбанк , Росимущество , Газпром , Центральный банк России
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