В Белгазпромбанке ввели временную администрацию

Нацбанк ( ЦБ ) Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, ее руководителем назначена Надежда Ермакова , сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

Ермакова возглавляла ЦБ республики в 2011-2014 годах. В пятницу, 12 июня, акционеры Белгазпромбанка — "Газпром" Газпромбанк — заявили, что белорусской стороной были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк".

"В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" (ОАО "Белгазпромбанк"), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 года №192 принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации по управлению банком… Руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Ермакова Надежда Андреевна", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

Временная администрация, как уточнили в регуляторе, введена на основании Банковского кодекса Белоруссии с учетом информации Комитета госконтроля о возбуждении в отношении должностных лиц Белгазпромбанка уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)".

"С учетом принятого правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО "Белгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка", — говорится в сообщении.

В минувший четверг в головном здании Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико, прошел обыск, возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Однако сам политик в этом деле "процессуального статуса не имеет". Между тем председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Минске располагают доказательствами причастности Бабарико к противоправной деятельности.