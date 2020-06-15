Турецкие компании накопили долги перед «Газпромом»

Ряд турецких компаний накопили долг в размере около 2 млрд долларов перед российским Газпромом , сообщили знакомые с ситуацией источники.

Так, по их словам, семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у Газпрома по долгосрочным контрактам с условием «бери или плати», приобрели в прошлом году менее 15% от согласованных объемов топлива и не смогли выполнить обязательства по оплате.

В результате долг турецких компаний перед российским холдингом составил почти 2 млрд долларов, пишет Wall Street Journal.

По словам источников, такое положение дел может помешать стремлению Анкары снизить свою зависимость от российского газа за счет увеличения импорта из США.

В феврале сообщалось, что Турция по итогам 2019 года сократила закупки топлива у Газпрома на 35% — до 15,5 млрд кубометров газа, это самый низкий уровень за последние 15 лет.