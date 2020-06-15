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Турецкие компании накопили долгов Газпрому на 2 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 2 часа назад
Турецкие компании накопили долги перед «Газпромом»
Фото: Reuters
Ряд турецких компаний накопили долг в размере около 2 млрд долларов перед российским Газпромом, сообщили знакомые с ситуацией источники.
Так, по их словам, семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у Газпрома по долгосрочным контрактам с условием «бери или плати», приобрели в прошлом году менее 15% от согласованных объемов топлива и не смогли выполнить обязательства по оплате.
В результате долг турецких компаний перед российским холдингом составил почти 2 млрд долларов, пишет Wall Street Journal.
По словам источников, такое положение дел может помешать стремлению Анкары снизить свою зависимость от российского газа за счет увеличения импорта из США.
В феврале сообщалось, что Турция по итогам 2019 года сократила закупки топлива у Газпрома на 35% — до 15,5 млрд кубометров газа, это самый низкий уровень за последние 15 лет.
8 января президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле. По «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год.
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Комментарии 1
Компании , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Газпром , Wall Street Journal
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