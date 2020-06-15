«Яндекс» запустит каршеринг в Сочи 

В конце июня «Яндекс» запустит свой каршеринговый сервис в Сочи, сообщили RNS в пресс-службе «Яндекс. Драйв».

«В конце июня в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс. Драйв». Машины Hyundai Creta … будут ждать на парковке возле аэропорта Сочи. Их можно будет взять на 3, 5, 7 или 14 дней сразу, а потом продлевать аренду. Зона поездок — курорты Краснодарского края», — рассказали в компании.

При этом формат каршеринга у в Сочи будет несколько отличаться от привычного. В Сочи автомобиль нужно будет вернуть обратно к аэропорту, а не как обычно — оставить на любой городской парковке. Таким образом, формат больше напоминает прокат автомобиля, оформленные в электронном виде через приложение, уточнили в компании. Автомобиль сервиса также можно будет забронировать заранее.

Компания также расширила тариф «Межгород» для поездок на автомобилях из Москвы в Сочи и обратно.