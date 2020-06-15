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«Яндекс» запустит каршеринг в Сочи 

Rambler News Service и ещё 5 3 часа назад
«Яндекс» запустит каршеринг в Сочи
Фото: ТАСС
В конце июня «Яндекс» запустит свой каршеринговый сервис в Сочи, сообщили RNS в пресс-службе «Яндекс. Драйв».
«В конце июня в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс. Драйв». Машины Hyundai Creta … будут ждать на парковке возле аэропорта Сочи. Их можно будет взять на 3, 5, 7 или 14 дней сразу, а потом продлевать аренду. Зона поездок — курорты Краснодарского края», — рассказали в компании.
При этом формат каршеринга у в Сочи будет несколько отличаться от привычного. В Сочи автомобиль нужно будет вернуть обратно к аэропорту, а не как обычно — оставить на любой городской парковке. Таким образом, формат больше напоминает прокат автомобиля, оформленные в электронном виде через приложение, уточнили в компании. Автомобиль сервиса также можно будет забронировать заранее.
Компания также расширила тариф «Межгород» для поездок на автомобилях из Москвы в Сочи и обратно.
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