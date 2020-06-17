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РЖД будут поэтапно возвращать работников с «удаленки» 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
РЖД будут поэтапно возвращать работников с удаленки
Фото: РИА Новости
РЖД готовы к работе в режиме снятия ограничений, введённых ранее из-за коронавируса, и будут поэтапно возвращать работников с удаленной работы, сообщил генеральный директор компании Олег Белозёров.
РЖД, как и большинство российских компаний, из-за ситуации с коронавирусом перевели на удалённую работу часть сотрудников. Общий удаленный режим работы в компании действует до конца июня, но компания разрешила в регионах начать раньше возвращать сотрудников на рабочие места в зависимости от снятия ограничений, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сегодня, согласно докладам с мест, компания готова к работе в режиме снятия ограничений. Здесь важно отметить, что речь идёт именно о поэтапном возвращении работников, чтобы не допустить повторного распространения инфекции", — сообщил глава РЖД в интервью корпоративной газете компании "Гудок".
По его словам, на первом этапе на стационарные рабочие места вернутся те, чьё присутствие связано с производственной необходимостью, работой с персональными данными, государственной и коммерческой тайной.
"При этом рабочие места сотрудников, для которых отменяется удалённый формат работы, должны соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты", — отметил Белозёров.
На втором этапе, продолжил он, приступить к работе в прежнем — очном — формате должны все остальные сотрудники, в том числе из группы риска (старше 65 лет, беременные женщины и лица, имеющие хронические заболевания).
"Но учитывая, что ситуация в субъектах Федерации складывается по-разному, решения о выводе работников с удалённых рабочих мест и переходе на каждый последующий этап будут приниматься руководителями региональных штабов в соответствии с эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе", — подчеркнул глава РЖД.
Видео дня. Компании готовы оставить сотрудников работать дома
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Комментарии
Компании , Олег Белозеров , Роспотребнадзор , РЖД , РИА Новости
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