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Выручка московских салонов красоты после возобновления работы выросла втрое — исследование 

Прайм 40 минут назад
Выручка московских салонов красоты выросла втрое
Фото: РИА Новости
Общая выручка московских салонов красоты и парикмахерских на неделе с 8 по 14 июня, когда эти заведения начали открываться после отмены ограничений из-за коронавируса, увеличилась втрое по сравнению с первой неделей лета, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор".
Аналитики проанализировали данные онлайн-касс "Эвотор" в Москве. Показатели двух последних недель, с 1 по 7 июня и с 8 по 14 июня, сравнивались с данными за неделю со 2 по 8 марта. По данным компании, свою работу возобновили 62% московских торговых точек малого и среднего бизнеса, торговый оборот таких предприятий составил 56,9% относительно начала марта, снизившись за неделю на 1,2 процентного пункта.
"Лидерами роста на прошлой неделе стали салоны красоты и парикмахерские, работу которых разрешили с 9 июня. Оборот московских салонов красоты на прошлой неделе вырос в 3,3 раза по сравнению с первой неделей лета (1-7 июня — 23%) и составил 77% от докризисных показателей", — указали в "Эвоторе".
По оценке компании, если в начале лета в Москве работали всего 9% салонов, то в первый день снятия ограничений — уже 48%, а начиная с 11 июня — около 70%.
"В пик продаж 12 июня один столичный салон в среднем обслужил 15 клиентов и заработал 140% своей докризисной выручки. Средний чек московских салонов в этот день составил 2 669 рублей", — рассказали в компании.
"Эвотор" указывает, что в Москве на первой нерабочей из-за коронавируса неделе (с 30 марта по 5 апреля) работало всего 3,7% салонов красоты от показателей начала марта, а оборот сегмента составил 7%. Выручка салонов красоты очень медленно прирастала на протяжении всего периода самоизоляции: часть салонов наладили онлайн-продажи косметики, инструментов, запустили платные онлайн-консультации.
За минувшую неделю также выросли, в частности, обороты магазинов обуви (плюс 23 процентных пункта, до 61% от начала марта), секс-шопов (плюс 17 процентных пунктов, до 46,5%), турагентств (плюс 16 процентных пунктов, до 59,4%), магазинов одежды (плюс 11 процентных пунктов, до 65,3%), домов быта (плюс 11 процентных пунктов, до 73,2%), оптик (плюс 10 процентных пунктов, до 96,6%), магазинов косметики (плюс 10 процентных пунктов, до 62%).
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