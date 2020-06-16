«Газпром» сократил экспорт газа в ближнее зарубежье

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«Газпром» сократил в январе—марте 2020 года экспорт газа в ближнее зарубежье (страны СНГ и Балтии) на 17,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 8,939 млрд кубометров, следует из квартального отчета компании.

Поставки газа в ближнее зарубежье в I квартале 2019 года составляли 10,86 млрд кубометров.

Больше всего газа «Газпром» поставил в Белоруссию — 5,174 млрд кубометров, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Поставки в Казахстан выросли на 26,6% — до 1,586 млрд кубометров.

Экспорт газа в Литву в I квартале снизился с 674 млн до 82 млн кубометров, в Латвию — вырос с 69 млн до 104 млн кубометров, в Эстонию — сократился со 101 млн до 64 млн кубометров.

Поставки газа на Украину в январе-марте 2020 года не осуществлялись.