S&P подтвердило рейтинг МТС на уровне «BB+»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг компании МТС на уровне "BB+", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в релизе агентства.

"Мы ожидаем, что МТС будет работать с относительной стабильностью в 2020 году, несмотря на COVID-19, из-за низкой чувствительности телекоммуникационного сектора к связанной с этим рецессии и лидирующих позиций компании на российском рынке", — отмечает агентство.

S&P отмечает, что стабильный прогноз отражает ожидания того, что скорректированный коэффициент левериджа МТС останется на уровне или ниже 3х. Согласно ожиданиям S&P, леверидж МТС будет оставаться на уровне 2,3x-2,5x в 2020-2021 годах из-за сохраняющихся высоких выплат акционерам.

Выручка и EBITDA компании, по мнению агентства, снизятся в 2020 году, в основном из-за слабых показателей деятельности МТС Банка

Как отмечает агентство, дальнейшие рейтинговые действия в отношении МТС зависят от изменения рейтинга АФК "Система"