Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.60
$
69.87
78.80
79.08
Прогноз
22.06 – 29.06
$
70.00
79.65
Индексы и котировки Brent
40.54
+0.22 Золото
1729.70
–0.04 РТС
1253.42
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
16.06
1.1318
+0.0182
01.06
1.1136
12.06
04.06
21.05

S&P подтвердило рейтинг МТС на уровне «BB+», прогноз стабильный 

Прайм 1 час назад
S&P подтвердило рейтинг МТС на уровне «BB+»
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг компании МТС на уровне "BB+", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в релизе агентства.
"Мы ожидаем, что МТС будет работать с относительной стабильностью в 2020 году, несмотря на COVID-19, из-за низкой чувствительности телекоммуникационного сектора к связанной с этим рецессии и лидирующих позиций компании на российском рынке", — отмечает агентство.
S&P отмечает, что стабильный прогноз отражает ожидания того, что скорректированный коэффициент левериджа МТС останется на уровне или ниже 3х. Согласно ожиданиям S&P, леверидж МТС будет оставаться на уровне 2,3x-2,5x в 2020-2021 годах из-за сохраняющихся высоких выплат акционерам.
Выручка и EBITDA компании, по мнению агентства, снизятся в 2020 году, в основном из-за слабых показателей деятельности МТС Банка.
Как отмечает агентство, дальнейшие рейтинговые действия в отношении МТС зависят от изменения рейтинга АФК "Система".
МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
Видео дня. Тарифы ЖКХ хотят временно заморозить
Прайм: последние новости
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay США позволят своим компаниям сотрудничать с Huawei по стандартам сетей 5G - агентство США позволят своим компаниям сотрудничать с Huawei по стандартам сетей 5G - агентство Выручка московских салонов красоты после возобновления работы выросла втрое - исследование Выручка московских салонов красоты после возобновления работы выросла втрое - исследование
Комментарии
Компании , Владимир Евтушенков , АФК Система , МТС-Банк , МТС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Турция обманула Россию в газовом вопросе
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
«Дохлая лошадь»: Чубайс вынес «приговор» России
«Дохлая лошадь»: Чубайс вынес «приговор» России
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в немецкий порт
Трубоукладчик «Севпотока-2» вернулся в немецкий порт
Видео
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Польша выдвинула условие России по газу
00:21
Польша выдвинула условие России по газу
Экономика
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
05:25
Москву ждет падение спроса на жилье и рост цен
Недвижимость Личный счет
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение