Газпром ударил по Польше

Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом.

Газпром и польская PGNiG ведут переговоры о ретроактивном пересмотре цены контракта, начиная с 2017 года. «Газпром экспорт» считает, что у него есть достаточные основания для пересмотра цены газа для Польши в сторону увеличения, сообщили в российской компании.

Иными словами, Газпром уверяет, что Польша недоплачивала ему за газ в последние три года. Ирония заключается в том, что Польша всегда жаловалась на то, что платит в Европе самую высокую цену за российский газ. Она постоянно требовала скидки и подавала на Газпром в суд из-за недовольства стоимостью газа. И в этом польские политики очень схожи с украинскими.

Любопытно, что буквально 30 марта Стокгольмский арбитраж вынес решение по ценовому спору в пользу Польши. Суд решил переписать формулу цены по контракту на поставку газа Польши по газопроводу «Ямал-Европа» (подписанному еще в 1996 году) ретроактивно с ноября 2014 года. Скорее всего, в формуле цены вырастет доля спотовой составляющей, тогда как традиционно цена на газ в контрактах с Газпромом формировалась на основе нефтяных цен. Суд посчитал, что Газпром должен вернуть польскому покупателю переплату за газ в 1,5 млрд долларов. Это разница между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной польской компанией с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 год.

Накануне в понедельник польская PGNiG сообщила, что подписала с «Газпром экспортом» дополнение к договору от 1996 года, где согласовала с Газпромом срок выплаты этих 1,5 млрд долларов — до 1 июля этого года. «Газпром экспорт» во вторник подтвердил факт подписания дополнения к контракту. Однако сделал два уточнения. Во-первых, что это «дополнение» к контракту не отменяет шаги Газпрома по обжалованию решения Стокгольмского арбитража, они будут продолжены. Апелляция была подана буквально 29 мая этого года в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Во-вторых, дополнение к контракту подписано без ущерба позиции группы Газпром при обжаловании решения арбитража.

Судя по всему, Газпром заплатит эти 1,5 млрд долларов Польше. Резервы на выплату этой сумму были отражены в газпромовской отчетности за 2019 год.

Другое дело, что российский экспортер каким-то образом обещает доказать, что Польша, несмотря на ее заверения в обратном, на самом деле с 2017 году недоплачивала Газпрому. Какие же основания имеются у Газпрома, чтобы так утверждать?

«По логике ретроактивные изменения цены происходят, когда цена по контракту не соответствует рыночному положению.

Вполне возможно, что аргумент Газпрома состоит в том, что с 2017 года стоимость газа для польской госкомпании по контракту была ниже, чем на спотовом рынке. Что является несправедливым, поэтому, будьте добры, пересмотрите цену»,

По сути, это такая уловка, которой до сих пор в основном пользовались покупатели российского газа (а не продавцы). Они подавали в арбитраж иски, указывая на то, что на рынке газовые цены ниже, чем по контракту с Газпромом. Арбитраж в таких случаях встает на сторону потребителей газа, и заставляет Газпром вернуть разницу в цене задним числом. Ровно такая история произошла и с польским иском.

«Теперь, судя по всему, Газпром хочет применить эту же уловку в арбитраже, но в обратном направлении. То есть он может показать, что с 2017 году польская компания платила по контракту за газ меньше, чем газ стоил на споте», — говорит Игорь Юшков.

Так, по данным BP, средняя стоимость газа на нидерландском хабе TTF в 2017 году составляла 205 долларов за тысячу кубометров, а средняя цена газпромовского газа для дальнего зарубежья ( ЕС ) — 200 долларов за тыс. кубов. В 2018 году ценовая разница более заметна: на хабе газ стоил в среднем 283 долларов за тысячу кубометров, а у Газпрома на 37 долларов дешевле — 246 долларов за тысячу кубов. При этом стоимость газа по польскому контракту может быть ниже средних цен по всей Европе. Особенно после того, как в рамках Стокгольмского арбитража была изменена формула ценообразования в соглашении с целью снижения цены.

Вероятно, изменение формулы цены по решению Стокгольма как раз и привело к тому, что Польша начала недоплачивать Газпрому за голубое топливо в последние три года.

Юшков замечает, что в те годы цены на спотовых хабах Европы были довольно высокие, потому что весь СПГ уходил в Китай и на другие азиатские рынки. Китай начал программу перевода энергетики с угольной на другие источники, в том числе газ. Это привело к росту цен на голубое топливо в Азии, и поставщикам СПГ стало выгодно везти его именно туда, а не в Европу. Предложение газа на споте в ЕС стало ограниченным, что вылилось в рост цен.

С другой стороны, нефть стала недорогой, и это снизило стоимость газа по контрактной формуле цены, которая традиционно была привязана к котировкам черного золота.

Что касается выплаты Польше 1,5 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, то у Газпрома здесь нет большого выбора. «Если арбитраж присудил компенсацию, то ее приходится отдавать. Тут никуда не денешься, что видно из практики спора в Стокгольме с Украиной», — говорит Игорь Юшков.

На обжалование решение Стокгольмского арбитража сложно рассчитывать. «В контракте с Украиной было прописано, что его решение обжалованию не подлежит. Думаю, что и в польском соглашении есть такой же стандартный пункт. В случае с Украиной Газпром пытался при апелляции уцепиться за то, что в целом была нарушена процедура рассмотрения этого дела. Газпром хотел заново запустить рассмотрение всего разбирательства, однако сделать этого не удалось», — проводит параллели Юшков. В случае с Польшей шансы обжалования решения Стокгольма также невелики.

Скорее всего, Газпрому удобней заплатить сейчас эти 1,5 млрд долларов Польше, чтобы потом иметь возможность потребовать через тот же Стокгольм компенсации и для себя в рамках собственного дела о несправедливой цене на газ с ноября 2017 года. К тому же за невыплату компенсации могут начисляться пени.

«Получится, что Польша выиграла у нас ценовую компенсацию за один период, а Газпром намерен выиграть компенсацию у Польши за другой период. Газпром уверен в выигрыше, видимо, потому, что у него на руках есть решение арбитража с обоснованием по польскому делу, на которое он будет ссылаться в своем деле», — заключает эксперт ФНЭБ.

«Высока вероятность, что Газпром будет ссылаться именно на более низкую контрактную стоимость газа, чем на европейском споте с 2017 года. В этом случае, учитывая присужденную ранее компенсацию для поляков, у компании хорошие шансы на удовлетворение своих требований», — согласен старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев . С другой стороны, это все-таки разные ситуации. «Суд будет разбираться, действительно ли имело место такое расхождение в ценах в ущерб Газпрому. И если суд сделает вывод о том, что более низкая стоимость была обусловлена объективными факторами, то на этом основании он может отказать в компенсации Газпрому», — не исключает Шалаев.

Любопытно, что польская компания, судя по всему, понимает, что ее ждет. Она сама указала, что в будущем цена газа, поставляемого Газпромом, может быть изменена с 1 ноября 2017 года в результате запроса компании о пересмотре контрактной цены. Есть предположение, что поляки хотят решить этот вопрос полюбовно, а не через суд. Но в случае с польскими русофобскими политиками это кажется маловероятным.