Секс и лимоны: какие законы отменил Мишустин

Правительство России отменило свыше 450 актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, признав их устаревшими. Они регламентировали нормы времени на ремонт техники, нарезку лимонов и организацию сексологической помощи.

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Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин , об этом сообщается на сайте Правительства России. «Газета.Ru» ознакомилась со списком отмененных актов.

Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе – правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам. Также аннулирован приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.

«Ревизия актов, которые не применялись или редко применялись на практике, поможет систематизировать российское законодательство. Эта работа – часть комплекса мероприятий в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Он предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата», — отмечается в сообщении.

Неактуальным оказался приказ «О введении Инструкции по использованию лимонов весовых на предприятиях общественного питания и Норм отходов и потерь при холодной обработке и порционировании неочищенных и очищенных лимонов весовых» 1978 года. Инструкция сообщала, как правильно мыть, чистить и нарезать лимоны, устанавливала, что относится к отходам (например, сок, вытекающий при нарезании лимонов и выпавшие зерна) и регламентировала нормы закладки лимонов в блюда.

Отменен оказался целый ряд подобных приказов, посвященный множеству продуктов, от картошки до сахара.

Также аннулирован приказ об утверждении правил пользования коммунальными банями. Согласно нему, в бане нельзя было курить, пить спиртное, бриться (для бритья были специально отведенные места) и оставлять краны открытыми. Один из пунктов правил разрешал мужчинам и женщинам мыться вместе, если те были женаты. Также совместное мытье допускалось, если по состоянию здоровья один из посетителей не мог помыться сам.

Устарел и приказ Министра здравоохранения СССР 1959 года «О мероприятиях по дальнейшему развитию трудовой терапии в психоневрологических и психиатрических лечебных учреждениях». В числе прочего он обязывал обучать психически больных новым профессиям с учетом видов деятельности, востребованных в регионе.

Отмененный приказ «Об улучшении материального обеспечения больных лепрой» 1962 года требовал выплачивать нетрудоспособным больным пенсию по инвалидности, а в больницах организовывать для них лечебно-трудовые мастерские.

Ненужным оказался приказ о совершенствовании сексопатологической помощи населению. Он требовал создать в психоневрологических диспансерах кабинеты семейного врачебно-психологического консультирования, обеспечить возможность лечить больных с сексопатологическими расстройствами стационарно и повысить квалификацию врачей-сексопатологов.

Задачами отделения семейного врачебно-психологического консультирования объявлялись комплексная терапия больных с сексуальными расстройствами, диагностика и коррекция нарушенных семейных отношений, просветительская и профилактическая работа с населением, особенно с людьми, вступавшими в брак или разводящимися.

К показаниям для консультаций относились супружеские проблемы в постели, половые расстройства, транссексуальность, нарушения сексуального поведения у детей и подростков, проблемы семейных и сексуальных отношений у людей с амбулаторно протекающими формами психических заболеваний.

Среди других интересных документов — нормативы по времени изготовления деревянных ящиков и жестяных банок, переплетные работы, фотоработы и ремонт всевозможной техники, от электробритв до турбобуров.