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ВТБ ожидает, что спад российской экономики в 2020 году будет не более 4,5% 

Прайм 42 минуты назад
Глава ВТБ дал прогноз по спаду экономики России
Фото: РИА Новости
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что спад российского ВВП по итогам 2020 года составит не более 4,5%, и не видит угрозы нарушения экономической стабильности или стабильности банковского сектора в ближайшем будущем.
"Мы действительно ожидаем некоторой рецессии, но реальность гораздо лучше, чем многие ожидали… В апреле ВВП упал на 12% в ежегодном исчислении. Но потом ситуация начала выправляться: в мае спад составил лишь 10%. По итогам года мы ожидаем снижения ВВП не более 4,5%. Это вдвое меньше, чем цифры 2009 года, когда был предыдущий финансовый кризис", — заявил Костин в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, "угрозы экономической стабильности или стабильности банковского сектора в ближайшем будущем нет".
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, а в 2021 году — рост на 2,8%. Банк России ожидает спада в 2020 году в диапазоне 4-6%. Ранее в июне Сбербанк на фоне развития ситуации с коронавирусом улучшил свой прогноз и теперь ожидает сокращения экономики в текущем году лишь на 4,2-4,5%, а не на 6-7%.
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Комментарии 3
Компании , Экономика , Андрей Костин , Банк ВТБ , Сбербанк России , Минэкономразвития , Центральный банк России , Sky News
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