Страна в Юго-Восточной Азии является одним из крупнейших производителей латексных перчаток. На ее долю приходится около 65 процентов мировых поставок. Наращивание производства средств индивидуальной защиты в Малайзии было связано со вспышкой ВИЧ-инфекции в 1980-х годах.

В связи с этим успех Supermax Corp особенно интересен, подчеркнули аналитики. В отличие от других игроков на рынке, как Top Glove (акции подорожали на 223 процента) и Hartalega (на 113 процентов), которые являются главным образом поставщиками, корпорация выступает в качестве крупного производителя. Ее котировки выросли больше всех, почти в пять раз (на 394 процента). Каждый год Supermax Corp выпускает около 24 миллиардов перчаток. Как следует из отчета 2019 года, руководство намерено нарастить ежегодное производство до 44 миллиардов перчаток к 2024 году.