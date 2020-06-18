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Признавший проблемы с «Силой Сибири» топ-менеджер поплатился 

Павел Тиунов и ещё 2 2 часа назад
«Газпром» уволил топ-менеджера из-за «Силы Сибири»
Фото: ТАСС
Первый замруководителя одного из ведущих департаментов «Газпрома» Андрей Филиппов, который в приватной беседе признал существование проблем с реализацией проекта «Сила Сибири», уволен со своего поста, сообщает «Лента.ру». Формально его отправили на пенсию, несмотря на то, что пенсионного возраста он еще не достиг.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Филиппов рассказывает о нарушениях при разработке Чаяндинского газового месторождения.
Допущенные ошибки, по его словам, ставят под вопрос рентабельность многомиллиардного проекта «Сила Сибири», направленного на поставку энергоресурсов в Китай.
«Филиппова Андрея Геннадьевича в нашей системе больше нет», — приводит издание слова своего источника в госкомпании.
Собеседник журналистов подчеркнул, что 15 июня был последний рабочий день топ-менеджера на своем посту. Формального он был отправлен на пенсию.
При этом известно, что Филиппову 59 лет и пенсионного возраста он еще не достиг. Источник «Ленты.ру» подтвердил, что причиной увольнения Филиппова стала опубликованная в СМИ скандальная информация.
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Комментарии 3
Компании , Андрей Филиппов , Газпром , Lenta.ru
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