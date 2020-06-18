У Burger King в России проблемы с долгами

ООО «Бургер Рус», владеющее мастер-франшизой Burger King в России, с января по середину июня 2020 года получило 27 исков на общую сумму более 56 млн рублей с требованием погасить долги по аренде. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В частности, среди истцов — ООО «Бунинская аллея» (управляет одноименным торгцентром в Москве), ООО «Фирма "Рамис" Лтд» (московский ТЦ Ego Mall).

Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости сообщили изданию, что «Бургер Рус», ссылаясь на пандемию COVID-19, отказывается выплачивать плату за аренду за период до введения режима самоизоляции и процент с выручки от доставки уже во время действовавших в ряде городов ограничений на работу заведений общепита.

В «Бургер Рус» не смогли предоставить комментарии.