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Ozon занялся сборкой мебели 

Rambler News Service и ещё 1 2 часа назад
Ozon запустил новый сервис
Фото: РИА Новости
Онлайн-ритейлер Ozon запустил сервис по сборке мебели, пока он работает в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе компании.
«Ozon (…) в пилотном режиме запустил сервис по сборке мебели», — говорится в сообщении.
На данном этапе услуга доступна для Москвы и 15 городов в Московской области. Сервис доступен приблизительно для 12 тыс. наименований крупногабаритной и мелкогабаритной мебели, в том числе детской.
Ранее сборку и установку мебели предлагали только специализированные магазины, добавили в компании.
Стоимость сборки начинается от 1 тыс. руб. и зависит от типа мебели и числа дополнительных услуг — например, монтажа, рассказали в компании. Услуга оплачивается клиентом на месте по факту выполнения работ наличным или безналичным расчетом, уточнили в Ozon.
Продажи мебели ритейлер запустил чуть больше года назад — с февраля по май 2020 года продажи мебели выросли в 2,5 раза, отметили в компании. По данным компании, ассортимент мебели насчитывает более 35 тыс. товарных наименований.
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