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Дивиденды «Татнефти» по итогам 2019 года снизились более чем на 20% 

Rambler News Service 2 часа назад
Дивиденды «Татнефти» снизились более чем на 20%
Фото: depositphotos.com
Акционеры «Татнефти» приняли решение не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2019 года (за IV квартал) по обыкновенным акциям, при этом направив на выплату дивидендов по привилегированным акциям 1 руб. на бумагу, говорится в сообщении компании.
С учётом промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев 2019 года суммарные дивиденды по итогам года составят 64,47 руб. на одну обыкновенную акцию и 65,47 руб. на одну привилегированную.
«Дополнительные дивиденды по итогам 2019 года владельцам обыкновенных акций выплачиваться не будут. Владельцы привилегированных акций по итогам 2019 года получат дивиденды в размере 100% номинальной стоимости (1 руб. на каждую привилегированную акцию) без учета ранее выплаченных дивидендов по итогам шести и девяти месяцев 2019 года», — говорится в сообщении.
Таким образом, суммарные дивиденды «Татнефти» по итогам 2019 года составят около 150,2 млрд руб., что на 24% меньше суммарных дивидендов по итогам 2018 года.
Как сообщалось ранее, 16 сентября стало известно, что акционеры «Татнефти» приняли решение о выплате дивидендов за шесть месяцев 2019 года в размере 40,11 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов за шесть месяцев составила 82% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), или 93,303 млрд руб.
В декабре 2019 года акционеры «Татнефти» приняли решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2019 года в размере 24,36 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акцию. Общая сумма промежуточных дивидендов составила 56,7 млрд руб.
По итогам 2018 года «Татнефть» выплатила 197,517 млрд рублей дивидендов из расчета — 84,91 руб. на одну привилегированную и обыкновенную акцию.
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Компании , Татнефть
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