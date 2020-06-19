Россия ответила Белоруссии на обвинения «Газпрома»

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1 июня, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные ветродуи хотят устроить в Белоруссии майданчик в преддверии или в день выборов президента, запланированных на 9 августа.

18 июня по подозрению в организации уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в дочерней структуре российского Газпромбанка Белгазпромбанке был задержан бывший глава банка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико.

Вчера председатель Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что действиями Бабарико руководят кукловоды, в том числе большие начальники «Газпрома».

«Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами», — заявил сегодня Песков.