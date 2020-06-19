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Кремль призвал Минск к ответу из-за критики «Газпрома» 

Артём Кульша и ещё 14 46 минут назад
Россия ответила Белоруссии на обвинения «Газпрома»
Фото: РИА Новости
Обвинения властей Белоруссии в адрес российской компании «Газпром» должны быть подкреплены аргументами. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
1 июня, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные ветродуи хотят устроить в Белоруссии майданчик в преддверии или в день выборов президента, запланированных на 9 августа.
18 июня по подозрению в организации уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в дочерней структуре российского Газпромбанка Белгазпромбанке был задержан бывший глава банка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико.
Вчера председатель Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что действиями Бабарико руководят кукловоды, в том числе большие начальники «Газпрома».
«Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами», — заявил сегодня Песков.
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Комментарии 2
Компании , Экономика , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпромбанк , Газпром , РБК
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